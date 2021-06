«Ho imparato tutto sul campo, dalla cura della vigna all'export»: il racconto dell’erede Boizel

4' di lettura

Quinta generazione di una dinastia che ha visto le donne protagoniste, Evelyne Roques-Boizel gestisce la Maison, patrimonio Unesco, dagli anni 70 insieme al marito e, oggi, ai figli. Preservandone la continuità, ma senza paura di innovare; ad esempio, è stata la prima a credere nel potere di internet.

Il suo è uno sguardo che abbraccia un lungo arco nella produzione in Champagne. Come ha visto cambiare la percezione delle donne negli ultimi anni?

È cambiata davvero molto, adesso l'apertura nei confronti delle donne è notevole, anche nelle posizioni più importanti, ma ce ne sono ancora troppo poche nei board… Quello che mi piace è vedere oggi tante ragazze che scelgono da sole la loro strada nel mondo del vino e vedere famiglie che lasciano le redini della Maison alle figlie. Prima ci arrivavano per caso, solo se proprio non c'era nessun altro a occuparsene. E dovevano lottare duramente per essere legittimate e avere credibilità, esattamente come ho fatto io.

Restando sul tema femminile, pensa che in qualche modo l'essere donna abbia influenzato lo stile e la qualità del suo lavoro, sia da un punto di vista emozionale che organizzativo?

Essere una donna sul lavoro non può essere ininfluente; è sicuramente importante, anche se è difficile generalizzare perché ognuno è diverso e ha esperienze differenti. E io penso che il comportamento sia influenzato più dalle esperienze di vita che dal genere. Certo, nel fare Champagne, e specialmente nella fase dell'assemblaggio, essere una donna significa avere più sicurezza nel suo istinto e ascoltare maggiormente le emozioni mentre si assaggiano i nuovi vini. Dopo tanti anni di studio e di degustazioni, penso che una donna si affidi di più alle emozioni e questo è un asset quando si devono prendere decisioni e trasmettere la passione in ciò che fai. Detto ciò, non credo che uno Champagne possa avere un “tocco femminile”; la finezza e la delicatezza sono tratti caratteristici di tutti gli Champagne. Dal punto di vista manageriale, invece, nella mia esperienza le donne privilegiano il lavoro in team e sono meno ossessionate dalle questioni di potere.