Hochschild Mining strappa a Londra dopo l'ok alla miniera Inmaculada in Perù

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il via libera alla valutazione ambientale per la miniera Inmaculada in Perù mette le ali al titolo di Hochschild Mining che guadagna verso metà seduta alla Borsa di Londra il 17% (in netta controtendenza rispetto all’indice generale Ftse All-Share che segna -1,3%). È così arrivato il permesso per il progetto peruviano, cancellando le preoccupazioni sul futuro dell’investimento e il mercato sta tirando un sospiro di sollievo. La londinese Hochschild Mining, infatti, ha spiegato di aver ricevuto l’approvazione dal Senace, il servizio di certificazione ambientale del Perù, per la valutazione di impatto ambientale modificata per la miniera di Inmaculada, nel sud-ovest del Paese sudamericano. La modifica della valutazione di impatto ambientale è stata approvata per altri 20 anni.

«Approvazione rappresenta un risultato significativo»

«Questa approvazione rappresenta un risultato significativo per Hochschild e per l'industria mineraria peruviana e dimostra l'impegno del governo a confermare la posizione del Perù come giurisdizione attraente per l'industria mineraria» commenta Ignacio Bustamante, amministratore delegato di Hochschild. Per il chief operating officer Eduardo Landin, l’azienda «è ora in una posizione forte per portare avanti i nostri obiettivi strategici a lungo termine. Avendo assicurato il futuro di Inmaculada, possiamo guardare alla prima produzione del nostro entusiasmante progetto Mara Rosa in Brasile nella prima metà del 2024, all'avanzamento del nuovo giacimento Royropata presso la nostra attività di Pallancata» e «continuare a valutare le opportunità di sviluppo commerciale».

Nell’attesa, gli investitori stanno premiando il titolo sulla piazza londinese.