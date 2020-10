Holding Industriale arruola Albachiara nel polo dei terzisti del lusso Il fondo di investimento Hind, attraverso Holding Moda, sta creando un network di produttori per i colossi: alleanza cruciale per lo sviluppo della Pmi aretina di Silvia Pieraccini

Conquista il quarto tassello il progetto promosso tre anni fa dal fondo d'investimento Holding Industriale (Hind) che punta a creare un polo di produttori-terzisti italiani della moda di lusso per servire i grandi marchi internazionali. L'ultima acquisizione, appena annunciata attraverso Holding Moda, è la Albachiara srl di Bucine (Arezzo), azienda che produce abbigliamento da donna “leggero” (abiti, camicie, gonne: circa 15mila capi all'anno), 50 addetti e un fatturato superiore a due milioni.



Albachiara è stata fondata da Fabio Maggini e Barbara Burzi, che continueranno a gestirla affiancati da Giulio Guasco, amministratore delegato di Holding Moda. L'acquisizione segue quelle effettuate dal fondo presieduto da Claudio Rovere negli ultimi tre anni: prima Uno Maglia di Montevarchi (Arezzo), specializzata in abbigliamento in jersey; poi Alex & Co. di Vinci (Firenze), specializzata in abbigliamento in pelle; infine, nel luglio scorso, Rbs di Lendinara (Rovigo), specialista nella produzione di outerwear.

«L'operazione conferma la volontà di Hind di promuovere e valorizzare la manifattura made in Italy nel settore dell'alta moda attraverso il progetto di aggregazione Holding Moda», afferma un comunicato. Per Holding Industriale è un altro passo verso l'obiettivo prefissato. «Albachiara ha condiviso il nostro progetto – spiega Rovere - che sostiene la crescita dell'azienda nel lungo periodo facendo leva sulle persone e sul loro saper fare, oltre che sulle sinergie tecniche, produttive e gestionali derivanti dall'appartenenza a Holding Moda». Per i fondatori di Albachiara entrare a far parte di un network di produttori è «l'unica maniera per affrontare un mercato sempre più articolato e esigente, dove la gestione delle dinamiche dimensionali e internazionali diventano sempre più cruciali per lo sviluppo». Hind è stata assistita dal team guidato dall'avvocato Gabriele Ramponi di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & partners.