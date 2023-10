Holding Moda rafforza il proprio impegno nell'education con «Storie di futuro - Made in Italy»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Avvicinare i giovanissimi alla scoperta dei mestieri e delle professioni della moda Made in Italy e orientarli alla scelta delle scuole superiori che hanno come sbocco lavorativo il settore moda. È questo l'obiettivo di “Storie di futuro - Made in Italy”, il progetto di orientamento scolastico rivolto alle scuole secondarie di primo grado di sei regioni italiane e voluto da Holding Moda, polo produttivo del lusso Made in Italy promosso da Holding Industriale (Hind) che annovera 11 società integrate sull'intera filiera, e dalla sua scuola di specializzazione Accademia Holding Moda, in collaborazione con l'Ente formatore certificato La Fabbrica, società benefit e agenzia di comunicazione educativa associata al network UNA.

Il progetto

Storie di futuro - Made in Italy vuole contribuire a promuovere tra i ragazzi le potenzialità e le concrete prospettive lavorative offerte da un settore trainante dell'economia italiana, il comparto tessile, moda e accessori (TMA) che, stando agli ultimi dati di Confindustria Moda, nel 2022 risulta essere la seconda industria del Paese per occupati e il secondo contributore alla bilancia commerciale italiana, con fabbisogni occupazionali in crescita (secondo le ultime stime Excelsior tra il 2023 e il 2027 la filiera moda avrà bisogno di quasi 80mila lavoratori).

Il comparto

Il comparto manifatturiero della Moda, inoltre, è un settore in rapida evoluzione e i profili più ricercati sono individuabili – secondo Confindustria Moda – in tre ambiti: operativo tradizionale, digitale e della sostenibilità.Quindi proseguire gli studi superiori specializzandosi nel settore Moda, potrebbe rivelarsi una scelta vincente per il futuro professionale di tanti ragazzi. Eppure, nonostante le forti potenzialità e le interessanti prospettive, il comparto TMA non riesce ad attirare l'interesse delle nuove generazioni e per questo soffre di un problema di ricambio generazionale, tant'è che le imprese da tempo denunciano la difficoltà a reperire sul mercato del lavoro quelle competenze che caratterizzano il Made in Italy d'eccellenza.

L’obiettivo

L'obiettivo di Storie di futuro - Made in Italy è proprio quello di contribuire a invertire questa tendenza, favorendo un cambio di mentalità tra i più giovani. Come? Spiegando ai ragazzi delle secondarie di primo grado e alle loro famiglie che scegliere un istituto superiore con indirizzo Moda darà loro la possibilità di lavorare in un settore strategico per l'economia italiana. Il progetto prevede un percorso di orientamento in classe per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado in sei regioni - Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Campania– guidati da docenti che avranno seguito un corso di formazione mirato, proposto da La Fabbrica. Completano il percorso incontri con professionisti e visite nelle aziende Holding Moda delle sei regioni, oltre a un concorso educativo che coinvolgerà i ragazzi nella realizzazione di un podcast sul tema moda Made in Italy. Inoltre, gli studenti potranno accedere a ulteriori contenuti, tra cui un divertente test, una sezione video per ispirarsi a chi già lavora nel settore, un accesso diretto alle scuole della rete TAM, Istituti con indirizzo moda, tecnici, professionali e licei artistici attraverso un sito web dedicato: www.storiedifuturo.it.

Pluralità di strumenti

Insomma Storie di futuro - Made in Italy offre una pluralità di strumenti grazie ai quali gli studenti avranno l'opportunità di scoprire che per confezionare un abito di alta gamma o l'ultimo capo che fa tendenza, ci sono voluti l'ingegno, la creatività, le competenze di diverse professionalità e che per diventare “maestri e artigiani della moda” è necessario acquisire competenze altamente spendibili sul mercato del lavoro, seguendo un percorso di studi ad hoc che parte dalle scuole secondarie di secondo grado e può svilupparsi nell'Accademia Holding Moda.

«Il comparto tessile, moda e accessori è in forte evoluzione e necessita di nuova forza lavoro, fondamentale per assicurare la tenuta del sistema del Made in Italy. È quindi imprescindibile investire sia nella formazione professionale, sia nel diffondere tra le giovani generazioni la conoscenza delle diverse competenze e opportunità del settore. Per questo motivo, Hind e Holding Moda hanno deciso, in collaborazione con La Fabbrica, di lanciare il progetto Storie di futuro - Made in Italy con l'obiettivo di avvicinare i più giovani alle professioni della moda. La scelta di investire in un progetto di medio-lungo periodo quale Storie di Futuro rientra in una più ampia visione strategica del Gruppo, che ha portato Holding Moda a dare vita nel 2020 ad Accademia Holding Moda, la scuola di specializzazione per formare le maestranze di cui la nostra industria ha bisogno e favorire il ricambio generazionale nelle aziende del Gruppo», dichiara Claudio Rovere, fondatore e presidente di Hind-Holding industriale.