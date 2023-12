Holiday Carousel di Diptyque

La Candela Holiday Carousel con pendenti dorati è il must have per questo Natale. Posizionato sopra una candela classica, come Amber &Feu de BoisFeu de Bois e altre,questo oggetto dorato festivo genera un gioco grafico di ombre e luci.. La giostra e i suoi dieci pendenti creano una pura magia mettendo al centro della scena l’emblematico ovale Diptyque.

