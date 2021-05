Holiday working e notti gratis, così il turismo si risveglia

La ripresa dei mesi estivi, l’anno scorso, è stata merito anche dei voucher vacanza della campagna #RipartiPiemonte: 32mila i coupon venduti che hanno portato sul territorio più di 345mila presenze e una ricaduta stimata dalla Regione in 45 milioni di euro. L’iniziativa, che prevede due notti gratis su tre, una a carico della Regione e una offerta dagli operatori, è stata rifinanziata anche per la prossima stagione con 1,5 milioni, con prenotazioni aperte fino al 30 giugno prossimo. Tra le iniziative poi c’è la misura che punta ai lavoratori in smart working delle nazioni del Nord Europa: la possibilità di stabilirsi in Piemonte per un mese durante l’estate , in una destinazione turistica. Con la possibilità, in questo modo, di aumentare di 400mila il numero di pernottamenti.

Nuovi Trend

Vista dal punto di vista dei viaggiatori, così come viene registrato dalla piattaforma VisitPiemonte e dall’Osservatorio regionale del turismo, la tendenza per i prossimi mesi è positiva, come sottolineato dal direttore Luisa Piazza durante l’ultima conferenza stampa: la reputazione della regione è in crescita, così come le intenzioni di viaggio degli italiani in Piemonte. Quanto alle motivazioni principali di visita emergono le attività in outdoor, i cammini spirituali e la chiave più consolidata dell’enogastronomia.