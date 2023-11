Hollywood, accordo attori-studios: stop allo sciopero dopo 118 giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Gli attori e gli studios di Hollywood hanno raggiunto un accordo preliminare in grado di mettere fine a uno sciopero che va avanti da 118 giorni. Lo riportano i media americani. «In un voto unanime questo pomeriggio, la Sag-Aftra Tv/Theatrical Committee ha approvato un accordo preliminare con l’Amptp mettendo fine allo sciopero. L’agitazione termina ufficialmente alla mezzanotte e un minuto di giovedì 9 novembre», afferma il sindacato, i cui membri devono comunque approvare l’intesa in grado di rimetter in moto l’industria televisiva e cinematografica americana che vale 134 miliardi di dollari. L’accordo era atteso già due giorni fa, ma fu un’altra fumata nera. L’accordo con gli sceneggiatori risale invece allo scorso settembre.