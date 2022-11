Hollywood interiors, riflettori puntati sui tessuti di Diane Keaton

Ascolta la versione audio dell'articolo

A meno che negli ultimi cinquant'anni abbiate vissuto lontani dagli schermi, probabilmente avrete visto un film con Diane Keaton. L'abbiamo osservata destreggiarsi come moglie di un criminale ne Il padrino (1972), trasformarsi da broker di successo a mamma casalinga in Baby boom (1987), cercare vendetta con le sue amiche ne Il club delle prime mogli (1996), ritrovare inaspettatamente l'amore in Tutto può succedere (2003). E, di recente, nella commedia Mack & Rita, diventare una trentenne improvvisamente intrappolata nel corpo di una settantenne. Ma è la sua interpretazione di Annie in Io e Annie di Woody Allen, nel 1977, ad averla consacrata al grande pubblico, in modo inaspettato. «Fu l'inizio di qualcosa di davvero importante per me, che non pensavo sarebbe stato di ispirazione anche per altri», spiega, ammettendo di essere ancora stupita da quanto quel personaggio continui a risuonare, decenni dopo. «Quando ho recitato in Io e Annie, Woody [Allen] mi lasciò scegliere cosa indossare», racconta, per sottolineare quanto il regista si fidasse del suo stile personale. «Mi diceva: “Mettiti quello che indossi di solito”, ed è stata una specie di svolta perché Annie era un vero riflesso di me. Da quel momento, da quel film, tutto è cambiato».

Uno scatto da “The House That Pinterest Built”, il primo libro di Diane Keaton

Quell'interpretazione perfetta ha catapultato infatti l'allora trentenne Diane Keaton nel mondo delle star. Intanto, l'e­ffetto Annie ha ispirato generazioni di stilisti, che hanno reso omaggio alle sue cravatte annodate morbide, ai gilet allacciati a caso, ai pantaloni a gamba larga e ai grandi cappelli portati con disinvoltura. Anche se lo stile dell'attrice negli anni si è evoluto, la sua silhouette monocromatica è rimasta inalterata. Di recente, il web ha individuato nel personaggio interpretato da Keaton in Tutto può succedere, l'ispirazione per la figura della “coastal grandmother” (espressione che indica lo stile tipico dell'anziana benestante con casa negli Hamptons che ama gli abiti in lino e i toni neutri, ndr), diventata virale su TikTok. È proprio la passione per i tessuti e per l'interior design che le ha aperto, a 76 anni, le porte di una nuova avventura imprenditoriale: il lancio della sua collezione di tessuti, con il marchio S. Harris.

Diane Keaton con James Caan, Michael Caine ed Elliott Gould nel film “Balordi & Co.”, del 1976. ©Douglas Kirkland/Corbis via Getty Images

Non è la prima incursione di Keaton nel design di interni: nel 2017 è uscito The House That Pinterest Built, un volume in cui ripercorre il processo creativo con cui ha realizzato la sua casa di Los Angeles, in stile anni Venti. La scorsa primavera è arrivato un secondo libro, sempre di design, Saved: My Picture World, un'autobiografia fotografica in cui elementi grafici si alternano a collage realizzati con i ritagli di giornale conservati nel corso degli anni, che ben descrivono il suo stileestetico minimalista. Diane Keaton è una vorace collezionista di pagine e ritagli di giornale.

Un bagno dal libro “The House That Pinterest Built”.

«La carta è il mio mezzo», a­fferma sorridendo. «Non scherzo quando dico che il mio ufficio è stracolmo di raccoglitori pieni di immagini che mi piacciono, il tutto suddiviso in base a diversi progetti. Le vecchie case spagnole hanno un posto d'onore». L'attrice ha un debole per l'architettura coloniale spagnola e ha infatti scelto di vivere in una villa che ne richiama lo stile, tra le colline di Beverly Hills. «Le riviste sono il mio rifugio», dichiara. «Mi procurano dipendenza».

Il plaid “Joey Cashmere”.

Un'ossessione che si è rivelata un utile punto di partenza per disegnare la sua prima collezione di tessuti, caratterizzata da stampe forti con trame ricche e monocromatiche, ispirate – ça va sans dire – all'abbigliamento maschile. La linea, chiamata Elements by Diane Keaton for S. Harris, attinge direttamente dalla sua vita, a partire dalla musa di sempre: l'amata madre, Dorothy Hall, fotografa, collagista, vasaia e diarista, ma anche reginetta di bellezza, incoronata Mrs Highland Park e poi Mrs Los Angeles. È stato quando ha visto la madre portarsi a casa quest'ultimo titolo che è scoccata in lei la scintilla che l'ha spinta a diventare un'attrice. «Sapevo di voler fare quello, qualunque cosa significasse», continua. «Mia madre era molto creativa, sempre inda­ffarata in lavori pratici e mai troppo distante dalla macchina da cucire». È stata proprio lei a farle scoprire il disegno e il processo creativo: «Andavamo nel negozio di tessuti e m'invitava a sceglierne diversi, ad azzardare accostamenti e giocare con i materiali. Ero piena di idee e lei mi faceva sperimentare», ricorda.