“Hollywoodgate”, un inquietante documentario sui talebani scuote la Mostra

A cielo abierto

A cielo abierto

Nella sezione Orizzonti è stato presentato invece l'atteso “A cielo abierto”, film scritto da Guillermo Arriaga negli anni Novanta e diretto dai suoi figli, Mariana e Santiago.Scrittore, regista e sceneggiatore, Guillermo Arriaga è noto in ambito cinematografico soprattutto per i copioni di “Amores perros”, “21 grammi” e “Babel” di Alejandro González Iñárritu, ma anche per quello de “Le tre sepolture” di Tommy Lee Jones.“A cielo abierto” parla di due fratelli che, un paio d'anni dopo aver perso il padre in un tragico incidente automobilistico, si sentono intrappolati nell'insoddisfazione nata dalle nuove dinamiche familiari. L'arrivo di un patrigno e di una sorellastra è visto come un'invasione degli spazi che erano appartenuti al padre.Si tratta dell'esordio nel lungometraggio per i due registi, che si sono ispirati a diversi viaggi compiuti da bambini per mettere in scena questo road-movie incentrato sul tema della perdita e dell'elaborazione del lutto.Scorrevole e ricco di momenti intensi, “A cielo abierto” è un film che funziona a metà, tra passaggi incisivi e altre sequenze eccessivamente prevedibili. La confezione rimane sempre efficace, ma a lungo andare la pellicola soffre di qualche ridondanza e non riesce a raccogliere tutto quello che ha seminato lungo il cammino. Menzione speciale per le belle musiche della colonna sonora di Ludovico Einaudi.





Loading...