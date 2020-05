Home delivery, Foodracers cresce e attiva nuovi servizi per i ristoratori Nel periodo del lockdown le consegne sono passate da mille a 5mila al giorno, ma calo a inizio maggio di Giambattista Marchetto

Foodracer è attivo nelle città di provincia

Un’impennata del +400% rispetto a febbraio, con marzo al raddoppio e aprile a +189% rispetto a marzo. Sono crescite vorticose quelle che Foodracers, come tutto il mondo delivery, ha registrato in tempi di lockdown.

Per tradurre le percentuali in numeri fattuali, basti pensare che in aprile la startup che consegna a domicilio i piatti dei ristoranti nelle città di provincia italiane ha movimentato 120mila euro a sera, generando un giro d’affari mensile di 3 milioni per i ristoratori delle città in cui opera.

«Sono cambiati completamente i numeri – riferisce il fondatore Andrea Carturan – basti pensare che il 2019 si era chiuso per noi con un fatturato di 1 milione e una movimentazione per la ristorazione di circa 5 milioni. Stiamo facendo tutti ore e ore di straordinario, siamo passati da mille a 5mila consegne a sera. Ora questa impennata si sta moderando, l’inizio di maggio registra una flessione del 20%, ma sicuramente non torneremo ai numeri dello scorso anno. Difficile fare proiezioni, ma il distanziamento sociale sarà probabilmente prolungato per paura».

In 4 anni dalla creazione, Foodracers ha raggiunto 55 città. In tempi di Covid19, nelle città più a rischio – come Bergamo, Cremona, Crema, Lodi – il servizio è stato di fatto bloccato, perché non era prudente far girare i racer e perché i ristoratori stessi non potevano più offrire i loro prodotti. Nelle zone meno colpite invece c'è stata un’esplosione, con piccole cittadine da 300 abitanti dove si registravano 60 consegne al giorno.



Qual è allora l’impatto sulla ristorazione? «Ci sono operatori che hanno visto uno stravolgimento del loro business – spiega Carturan - Quasi tutti i ristoranti con cui lavoriamo, che facevano delivery solo attraverso di noi, ora cercano di impiegare il personale in busta paga per fare consegne in autonomia. È stata una bella reazione, dato che in molti si son rimboccati le maniche».