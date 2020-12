Home fitness, il 70% delle persone si allena a casa È quanto è emerso dal Pulsee Energy Index, l'osservatorio realizzato da Pulsee, operatore per le utenze domestiche 100% digitale di Axpo Italia

(nikodash - stock.adobe.com)

Con le palestre chiuse l'home fitness e l'uso di tapis roulant e cyclette computerizzate è aumentato rispetto all'era pre Covid del 50% e 7 italiani su 10 hanno dichiarato di allenarsi tra le mura domestiche almeno una volta al mese. È quanto è emerso dal Pulsee Energy Index, l'osservatorio realizzato da Pulsee, operatore per le utenze domestiche 100% digitale di Axpo Italia, con la società di ricerche di mercato Nielsen sugli usi e consumi degli italiani.



Se prima della pandemia chi non svolgeva mai esercizi a casa era oltre il 45% delle persone, oggi rimane uno sparuto gruppo a dichiararsi completamente pigro. Solo il 28% degli intervistati - rappresentato da un campione di uomini e donne italiane dai 25 ai 55 anni - ha infatti ammesso di non essersi mai allenato in casa, nemmeno dopo la diffusione della pandemia.

E se per allenarsi le sessioni preferite sono quelle di flessioni, addominali e plank (51%), seguite da squat (29%), yoga (17%) e Pilates (11%), è cresciuto anche l'utilizzo di apparecchiature elettroniche per l'home fitness, dal tapis roulant alle cyclette più evolute. Il 58% del campione ha infatti dichiarato di farne uso per integrare i propri allenamenti.

Ma quanto impatta nell'ambiente il loro utilizzo? Considerando i consumi medi in watt, si può facilmente calcolare che mezz'ora di tapis roulant al giorno (il tempo medio di allenamento dichiarato dal campione del Pulsee Energy Index è di 31 minuti) produce, in media in un anno, 65 kg di Co2 pari a un viaggio in treno di 4.500 chilometri, la distanza che separa Lisbona da Mosca. Lo stesso consumo si ha utilizzando bici da spinning o ellittiche computerizzate.

Fortunatamente oggi sono moltissimi gli strumenti che abbiamo a disposizione per tutelare l'ambiente senza rinunciare al benessere: a partire da scelte più consapevoli, come correre o andare in bici all'aria aperta, e continuare ad allenarci con esercizi a corpo libero, ballare e saltare la corda. Anche scegliere l'energia giusta da utilizzare a casa è però un modo per ridurre, se non annullare completamente, la nostra impronta energetica sul pianeta.