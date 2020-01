Home Hospitality: quando il design fa la differenza

Con l'edizione 2020, Homi mette al centro dell'attenzione il mondo dell'Home Hospitality, ovvero tutto quel sistema di servizi e competenze che si sta sviluppando accanto al fenomeno degli affitti brevi come Airbnb ma non solo. Uscito dalla dimensione “fai-da-te” e di passatempo o poco più, ormai questo settore ha assunto caratteristiche imprenditoriali vere e proprie, con professionalità specializzate e dedicate: dalle agenzie di intermediazione ai fotografi e gli architetti chiamati per allestire le abitazioni in modo da presentarle al meglio. A questi professionisti – progettisti, aziende e distributori - guarda Homi , in particolare con il nuovo spazio espositivo Home Boutique&Design, che raccoglie le proposte della manifattura di eccellenza.