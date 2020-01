Home restaurant, dopo la sentenza che blocca la Scia la Fipe sollecita una norma Secondo l’Associazione «Per aprire l’attività serve la Scia. La sentenza emessa nel luglio scorso a San Miniato non fa giurisprudenza nazionale» di Annarita D'Ambrosio

(sebra - stock.adobe.com)

Una lacuna normativa che inizia a pesare. Ha sollecitato chiarezza sull’avvio dell’attività di home restaurant il Fipe, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, dopo la pronuncia del giudice di pace di San Miniato (sentenza 139/2019) risalente al luglio scorso e resa nota il 15 gennaio scorso da Home Restaurant Italia, l’associazione di categoria del settore.

Se l’attività non si trova in zone tutelate indicate a titolo puramente interpretativo nella risoluzione del Mise 50481/2015 non è necessaria la Scia, stabilisce la pronuncia, condannando il Comune toscano alle spese di giudizio.

«È incredibile – sottolinea in un comunicato stampa il Direttore Generale Fipe Roberto Calugi – che si faccia passare il messaggio che una sentenza di un giudice di pace di provincia possa fare giurisprudenza a livello nazionale. Chi intende aprire un’attività di home restaurant– aggiunge – ha l’obbligo di presentare una Scia in Comunee ottenere un’esplicita autorizzazione nel caso in cui voglia farlo in un’area tutelata».

Non la pensano, ovviamente, così a Home Restaurant Italia, l’associazione di categoria presieduta da Gaetano Campolo: «Questa sentenza rappresenta un importantissimo precedente e oltretutto è l'ennesima conferma per lo sviluppo del fenomeno del Social Eating sul territorio italiano. Grazie a Home Restaurant Hotel chiunque ha la possibilità di poter avviare un Home Restaurant, un'iniziativa privata che permette la condivisione della passione per la cucina, il territorio e le tradizioni». Non solo: Home Restaurant Italia richiama l’attenzione sulla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 12 Luglio 2019 del risultato della Conferenza Unificata Governo Regioni del 17 Aprile «che sembrerebbe così recepire quanto affermato con parere della Questura di Reggio Calabria del 1° febbraio 2019».