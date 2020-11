Homeschooling: in Italia triplicano le richieste, ora sono 2.000 i ragazzi che studiano da casa Ma come vivono gli studenti l'istruzione parentale? ScuolaZoo ha documentato la vita di Carlo, 19 anni, che studia tra le vigne della provincia di Brescia

C'è chi tra i banchi di scuola non ci è mai tornato, chi lo ha fatto con paura, e chi ha optato per l'istruzione familiare. ScuolaZoo, il media brand della Generazione Z, ha raccontato il #backtoschool attraverso le storie di tre studenti - Gabriele di Cantù (Como), Yasmin di Abbiategrasso e Carlo di Puegnago del Garda (BS) - che il 14 settembre hanno ripreso le lezioni in modo diverso. Gabriele in didattica a distanza , Yasmin in presenza , Carlo in homeschooling o istruzione parentale, un metodo che secondo l'Associazione Istruzione Familiare ha visto triplicare le adesioni dall'inizio della pandemia.

Cos'è l'istruzione parentale

Viene definita homeschooling o istruzione parentale, ed è la modalità in cui a farsi carico dell'istruzione dei figli sono i genitori stessi o un'altra figura individuata (in Italia è obbligatoria l'istruzione, non la scuola).

È necessario autocertificare alla scuola più vicina l'adesione all'istruzione parentale, e gli studenti ogni anno devono superare un esame per essere ammessi alla classe successiva.

L'homeschooling è un fenomeno diffuso negli Stati Uniti, ma anche in Italia sta riscuotendo successo, complici i disagi legati alla pandemia. Sono già duemila i ragazzi e le ragazze che hanno scelto l'istruzione parentale, numero che si è triplicato nell'ultimo periodo secondo l'Associazione Istruzione Familiare.

Storia di Carlo, 19 anni, e l’influenza sulla socialità

Carlo è di Puegnago del Garda (BS) e non va a scuola. Ha scelto la strada dell'istruzione parentale, così come suo fratello, e le sue aule scolastiche sono tra le vigne della provincia di Brescia.