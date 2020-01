Homi cambia veste e guarda al mondo degli affitti brevi. Ecco le dieci novità della fiera dedicata al mondo della casa di Giovanna Mancini

Nuova veste per Homi, il Salone degli stili di vita di Fiera Milano che, come annunciato lo scorso anno, dall'edizione 2020 rinnova il suo format e si divide in tre: la manifestazione principale, quella dedicata trasversalmente al mondo della casa e dell’abitare, si terrà con cadenza annuale in gennaio (quest'anno dal 24 al 27), mentre quelle che in passato erano delle sottosezioni della fiera, sono state promosse a manifestazioni autonome e si terranno a febbraio (Homi Fashion&Jewels) e settembre (Homi Outdoor). Attesi 600 espositori dei settori decorazione, tableware, design, tessile, fragranze, gifting e festivity.