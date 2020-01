Homo Faber, i mestieri d’arte tornano a Venezia in settembre

Anche la moda avrà uno spazio spceiale: il lato più moderno dell’artigianalità sarà svelato in una “capsule collection” di abiti sostenibili per uomo e donna disegnati in Italia e realizzati a mano nel Regno Unito, creati da un gruppo di studenti italiani di design in collaborazione con i migliori talenti artigiani britannici.

Il progetto, che si articola in un percorso durato un anno, è sponsorizzato da Yoox Net-a-Porter e da The Prince’s Foundation, fondazione creata dal Principe di Galles. La collezione sarà lanciata a metà del 2020 in occasione del ventesimo anniversario di Ynap Group e si ispirerà sia all’opera di Leonardo da Vinci sia al ricco patrimonio artigiano legato al mondo dei tessuti e del design in Italia e nel Regno Unito.

I curatori di Homo Faber 2020 (foto di Laila Pozzo © Michelangelo Foundation)

Quest’anno, inoltre, i percorsi di Homo Faber proseguiranno anche fra le calli di Venezia, nell’ambito dello speciale itinerario “Homo Faber in Città”: la ricchezza del patrimonio artigianale veneziano si svelerà al pubblico nelle botteghe storiche, nei laboratori della Fenice, ammirando i violini di Vivaldi esposti alla Chiesa della Pietà, nella mostra della Domus Grimani e in molti altri indirizzi.

Nel 2018 Homo Faber portò a Venezia 410 artigiani e designer, 900 opere uniche e 91 dimostrazioni dal vivo, attirando 62.500 visitatori.

