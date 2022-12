Honda Africa Twin (2.133 immatricolazioni)

Quando è tornata, nel 2015, l'Africa Twin del terzo millennio non ha fatto rimpiangere il modello degli anni 80: la nuova Africa Twin è ottima su strada ma è efficace anche in offroad grazie ai cerchi a raggi da 21 pollici davanti e da 18 dietro, con pneumatici (Dunlop Trailmax) con camera d'aria, sviluppati appositamente per l'Africa Twin. Il motore è un bicilindrico frontemarcia da 95 cv mentre il telaio è un classico semiculla in acciaio accoppiato a un forcellone in alluminio. Oltre alla versione con cambio meccanico tradizionale, l'Africa Twin è disponibile con l'automatico sequenziale con sistema a doppia frizione Dct che inserisce il rapporto corretta considerando anche l'inclinazione della moto. Di grande qualità le sospensioni: forcella a steli rovesciati da 45 mm e ammortizzatore sono firmati da Showa e offrono una grande escursione (230 mm all'anteriore, 220 mm al posteriore) e sono completamente regolabili. Il listino parte da poco più di 15mila euro.

