Honda apre l’offensiva dei suv ibridi con la ZR-V

Honda rilancia l’offerta per l’Europa e innesta nella gamma il suv di taglia media ZR-V e:Hev e lo colloca tra il suv compatto HR-V e il robusto CR-V .Il modello powertrain full-hybrid. In pratica, l’interpretazione a ruote alte della filante berlina hatchback Civic. La ZR-V che sarà commercializzata in autunno rientra nel tris di nuovi modelli a ruote alte prodotti in Cina calato dalla casa giapponese, in cui rientrano anche il piccolo e:Ny1 elettrico e la sesta generazione del robusto CR-V full-hybrid.

Venduta sinora negli Stati Uniti come Hr-V e ribattezzata diversamente in Europa per evitare l’omonimia con il crossover compatto già in commercio da tempo dalle nostre parti, la ZR-V è lunga 4,57 metri, larga 1,84 metri, alta 1,62 metri e con un passo di 2,65 metri. Il suv si basa su un’architettura specifica evoluta in parte dalla e:Nf della Civic e in parte da quella CR-V. Invece, il powertrain ibrido è lo stesso della Civic, formato da un motore a benzina a iniezione diretta di 2 litri a ciclo Atkinson con 143 cavalli che una frizione lock-up collega all’avantreno solo in particolari situazioni e due motori elettrici. Uno con 184 cavalli e 315 Nm di coppia è dedicato alla trazione ed anche quello che determina anche la potenza della Zr-V, mentre l’altro svolge il ruolo di generatore di corrente per rifornire la batteria agli ioni di litio da 1,05 kWh.

Il sofisticato sistema è celato sotto un look sportivo, una silhouette da suv-coupé e dietro un frontale dall’espressione aggressiva definito dal disegno della mascherina, da quello dei fari e dalle grosse prese d’aria inserite nello scudo paraurti. La presentazione dello spazioso abitacolo è curata e richiama quella della Civic.

In particolare, con la plancia quasi interamente percorsa dalla bocchetta di aerazione, che integra la strumentazione digitale parzialmente configurabile da 10.2” e che sorregge al centro il display da 9.0” dell’infotainment.