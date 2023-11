Honda Cb1000 Hornet

Cresce la famiglia dei calabroni (“hornet”) giapponese. Ad affiancare il modello 750, presentato lo scorso anno, arriva la sorella maggiore che monta il motore della Fireblade 2017-2019, con una potenza massima superiore ai 150 cv e una coppia massima di oltre 100 Nm. Il 4 cilindri è incastonato in un nuovo telaio in acciaio capace di offrire maneggevolezza e stabilità, qualità garantire dalle sospensioni Showa, entrambe regolabili nel precarico e nell’estensione. L’estetica è dominata dai compatti doppi fari a led e dal telaio lasciato volutamente a vista ma verniciato in nero. Il pacchetto elettronico è completo, con acceleratore Throttle By Wire e tre Riding Mode, selezionabili da un display tft a colori da 5”, dotato di connettività per smartphone.

