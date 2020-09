Honda CB500, ora la gamma è aggiornata all'Euro 5 La gamma 2021 delle Honda CB500 - CB500F, CBR500R e CB500X - riceve l'omologazione Euro 5 e alcuni aggiornamenti di Gianluigi Guiotto

La gamma 2021 delle Honda CB500 - CB500F, CBR500R e CB500X - riceve l'omologazione Euro 5 e alcuni aggiornamenti

2' di lettura

Dal 1° gennaio 2020, per le nuove omologazioni di moto e scooter, è in vigore la normativa Euro 5: Honda ha deciso perciò di aggiornare il suo bicilindrico di 500 cc, montato sulla famiglia delle CB (oltre 92mila esemplari venduti dal 2013), e contemporaneamente di rivedere anche colorazioni e grafiche dei tre modelli CB500F, CBR500R e CB500X. Il passaggio all'omologazione Euro5 è il frutto di un lavoro di messa a punto e regolazione: rispetto alla Euro 4 sono state ridotte drasticamente le emissioni di monossido di carbonio, di idrocarburi incombusti e di ossido di azoto, e introdotto un più accurato controllo delle mancate accensioni e un limite per il particolato fine. La naked CB500F sarà disponibile in Italia anche in un nuovo colore Candy Caribbean Blue Sea, mentre la sportiva CBR500R riceve ritocchi alle grafiche e al logo che ne sottolineano l'appartenenza alla linea delle moto carenate di Honda. Infine, sulla crossover CB500X arriva il telaietto reggisella di colore rosso, un richiamo alla maxienduro di famiglia, l'Africa Twin. Le model year 2021 saranno disponibili nei concessionari ufficiali Honda dall'autunno 2020.

Non solo per chi inizia

Honda ha realizzato un'analisi della composizione degli acquirenti delle CB500 che ne ha mostrato l'ampiezza. Il 46% dei possessori di CB500F e il 29% dei possessori di CBR500R l'hanno acquistata come prima moto, e circa un terzo di loro aveva meno di 24 anni, dimostrando quanto questi due modelli siano importanti per introdurre nuovi motociclisti nel mondo delle due ruote. Al contrario, il 90% degli acquirenti della CB500X sono motociclisti che hanno già esperienza, testimoniando come la crossover compatta nipponica, dallo stile adventure, con sospensioni a escursione maggiorata e ruota anteriore da 19”, sia considerata una moto totale anche dai biker più maturi. Tutti e tre i modelli hanno una potenza massima di 48 cv (35 kW), per poter essere guidate anche dai possessori di patente A2.