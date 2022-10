Honda CB750 Hornet, com'è la nuova naked sportiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Questa volta a firmare la nuova versione della Honda Hornet, brand storico della Casa nipponica nato nel 1998, è il centro R&D di Roma, già autore dell'Africa Twin e dell'l’X-Adv. A contraddistinguere la Hornet my2023 è il motore, il bicilindrico parallelo di 755 cc che eroga 92 cv a 9.500 giri e 75 Nm di coppia massima a 7.250 giri; con un peso in ordine di marcia di soli 190 kg, la Hornet offre così il miglior rapporto peso-potenza della categoria: 0,36 kW/kg.

Se a ciò abbiniamo la bontà della ciclistica, come da dna Honda, avremo confermata la principale caratteristica di sempre delle Hornet: essere estremamente divertente su strada, complici anche le sezioni degli pneumatici - 120 all’anteriore e 160 al posteriore - che offrono agilità in ingresso curva e grande trazione in uscita. Il telaio in acciaio con struttura a diamante è tutto nuovo ed è abbinato a una forcella a steli rovesciati Showa da 41 mm e a un ammortizzatore sempre Showa con leveraggio Pro-Link. Immancabili i controlli elettronici che si avvalgono della tecnologia Throttle By Wire e comprendono quattro riding mode (di cui uno completamente personalizzabile): regolano tre livelli di controllo di trazione e altrettanti di regolazione della potenza e del freno motore.

23YM HONDA CB750 HORNET

Tutto si controlla tramite il display tft a colori da 5 pollici, che fornisce anche la connettività ai dispositivi Android e iOs. L'illuminazione è garantita da fari full led; gli indicatori di direzione si disinseriscono automaticamente e integrano anche il sistema di segnalazione della frenata di emergenza. Bianca, gialla, grigia o nera, la Honda Hornet arriverà sul mercato nel corso del 2023 con prezzi ancora da definire.