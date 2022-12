Honda Civic Typer R, c’è il prezzo della nuova hot car: a partire da 54.300 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Honda ha svelato il prezzo della nuova Typer R che si va ad inserire di diritto al vertice dell’offerta Civic. Si parte da 54.300 euro, mentre la disponibilità nelle concessionarie è per l’inizio del 2023. Realizzata sulla base della Civic di undicesima generazione gli ingegneri giapponesi sono intervenuti in tutti gli aspetti per realizzare la nuova Type R che ad esempio ha una scocca molto più rigida della precedente versione, oltre ad essere più bassa di 8 mm e più larga di 90 mm rispetto a Civic e:HEV che come è noto è disponibile soltanto nella motorizzazione ibrida.

Honda Civic Type R

Un pacchetto specifico ispirato dall’aerodinamica

Specifici della nuova Honda Civic Type R sono il paraurti anteriore e la parte inferiore della mascherina allungata e allargata per aumentare il flusso di aria al nuovo intercooler e ai freni anteriori. Alla mascherina è più ampia del 10%, si aggiungono del fendinebbia sono stati sostituiti da sottili prese d’aria verticali che convogliano l'aria verso i freni anteriori. Per favorire la gestione termica del 2.0 litri turbo, il cofano in alluminio è dotato di una grande presa d’aria che ottimizzare il flusso spingendo molto più in basso i flussi.

Loading...

Honda Civic Type R

Il motore è un 4 cilindri di 2.000 turbo da 329 cv

I passaruota sono di taglio più scolpito e sporgono di molto nascondono così i nuovi cerchi da 19 pollici in lega leggera ad alta rigidità, offerti in colore nero opaco e con bordo invertito, abbinati agli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S 265/30R/19 con mescola speciale. Sotto il cofano della Honda Civic Type R c’è un 4 cilindri di 2.000 cc turbo aggiornato che eroga 329 cv a 6.500 giri e una coppia di 420 Nm a 2.500 giri. L’accelerazione da 0 a 100 kmh è in 5,4 secondi con una velocità massima di 275 kmh.

Honda Civic Type R

Migliora la dinamicità anche nell’utilizzo in pista

È stato in aggiunta riprogettato completamente il turbocompressore per migliorarne l'efficienza della vettura, riducendo il numero di pale del turbo e ottimizzandone la forma e il diametro per ridurre anche l'inerzia all'interno dell'unità propulsiva. Il sistema di scarico diritto con la tipica tripla uscita promette, infatti, di aumentare la portata del flusso d'aria di scarico del 13% rispetto alla precedente versione. Col risultato di offrire una superiore dinamicità alla vettura soprattutto nell’utilizzo in pista che è da sempre il più selettivo per un’auto sportiva.

Honda Civic Type R - Il cambio

ll cambio è manuale e la trazione sulle ruote anteriori

La nuova Type R può, inoltre, contare su un più efficace controllo della temperatura grazie a un radiatore potenziato. Il tutto è gestito da un nuovo sistema di controllo del motore che ora ha una fasatura dell'accensione e una regolazione del sistema VTC, il Variable Timing Control ottimizzati per massimizzare l’accelerazione. Il cambio che trasmette il moto alle ruote anteriori, è di tipo tradizionale visto che si tratta di un manuale a 6 rapporti che promette innesti ultra rapidi, anche grazie al nuovo volano più leggero del 18%.