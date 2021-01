Honda Clarity, nel 2025 la nuova ammiraglia fuel cell

Il costruttore giapponese è già oggi è proiettato nella mobilità del futuro che secondo gli analisti del brand nipponico avrà una ampia componente a zero emissioni. In quest'ottica sta lavorando per immatricolare entro il 2025 due terzi dei propri veicoli equipaggiati con sistemi di propulsione alternativi, ibridi, ibridi plug-in, elettrici, ma anche fuel cell. Ma è in particolare nell'idrogeno che la Honda vede il proprio avvenire che per ora si chiama Clarity. Le prime ricerche sulla trazione a idrogeno risalgono alla metà degli anni ottanta e da allora Honda è uno dei costruttori più attivi nel settore. Ed è nel 2025 che dovremmo vedere la nuova Clarity.