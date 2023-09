Honda CR-V, il best seller diventa ibrido e più efficiente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Honda rinnova il suo modello di punta, proponendo la sesta generazione del famoso CR-V che per la versione 2023 introduce alcune importanti novità, tra cui un motore che nonostante sia stato rivisto a livello di potenza consuma meno di quello proposto sulla quinta generazione. Con l’arrivo in Italia anche della versione plug-in, Honda porta a tre i modelli disponibili nella famiglia che sarà disponibile dal prossimo mese di novembre.

Per il nostro test drive, Honda ci ha messo a disposizione il modello e:HEV 4AWD, ovvero con 4 ruote motrici e motore full-hybrid. Esiste, per dover di cronaca, anche una versione con sole due ruote motrici. Diciamo subito che quello che salta subito all’occhio sono le dimensioni imponenti del nuovo CR-V che è ora più largo di 10 mm per un totale di 4,706 mm e più lungo di 80 mm (1.866 mm specchi esclusi).

Le nuove dimensioni si traducono anche in passo più passo più lungo di 40 mm rispetto alla quinta generazione e, oltre allo spazio interno ne beneficia anche la capacità di carico che si attesta a 578 litri. E infatti tutto questo si apprezza appena saliti: lo spazio a disposizione, sia per il conducente sia per i passeggeri e ampio, con i secondi che possono stendere quasi totalmente le gambe (dipende ovviamente dall’altezza) grazie ai 16 mm in più di spazio rispetto alla quinta generazione. Sicuramente gradito da chi guida il montante anteriore rivisto e corretto che non infastidisce la visuale.

All’interno del rinnovato best seller ci troviamo un abitacolo semplice ma al tempo stesso elegante. Nella parte anteriore spicca la rete a nido d’ape che cela le prese dell’aria. Domina su tutto il display touchscreen (con finitura opaca e non lucida) da 9 pollici posizionato sulla parte superiore del cruscotto. Da questo display si può gestire Il sistema di infotainment compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Nella guida, attraverso il traffico cittadino di una metropoli come Oporto le dimensioni ovviamente non rendono questo suv molto agile.

Nonostante questo, abbiamo potuto apprezzare uno sterzo molto ben calibrato soprattutto quando ci siamo spinti nelle strade tortuose che si trovano tra le colline intorno alla città portoghese. La spinta del motore a benzina a iniezione diretta da 2 litri a ciclo Atkinson è sempre risultata costante, e quando è stato necessario aumentare la velocità per effettuare un sorpasso velocemente e in poco spazio, il propulsore e i suoi 184 cv hanno risposto egregiamente alla pressione dell’acceleratore.