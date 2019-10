Honda, debutta la nuova Jazz solo in versione ibrida

Oltre sancire una scelta radicale in termini di propulsione, visto che la compatta Jazz sarà proposta solo in versione ibrida la quarta generazione dovrebbe introdurre non poche novità. Quanto allo stile la Jazz in vendita nel 2020 limiterà i dettagli di stile spigoli del modello attuale tornando, invece, a superfici tondeggianti e a linee meno tormentate. Sotto al cofano, come detto, ci sarà la principale novità che sarà una unità ibrida derivata da quella impiegata per la CR-V ma con un motore termico a benzina di cilindrata ridotta scollegato, sempre, dalle ruote motrici per la maggior parte dell'utilizzo.