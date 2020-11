Honda, debutta il nuovo Sh350: ecco come cambia lo scooter best seller Honda manda in pensione il ruote alte Sh 300 con un nuovo modello Euro 5 di maggior cilindrata. Arrivano sette novità della casa giapponese di Gianluigi Guiotto

Honda manda in pensione il ruote alte Sh 300 con un nuovo modello Euro 5 di maggior cilindrata. Arrivano sette novità della casa giapponese

In mancanza di saloni e fiere, le novità per il prossimo anno arrivano via web: Honda ha svelato ieri in un sol colpo sette model year 2021. La novità più ghiotta, almeno a livello di vendite dal concessionario, è la crescita di cilindrata dell'Sh300, il terzo modello più venduto in Italia nel 2020, che passa da 279 cc a 330 cc con un potenza di 28,3 cv, tre in più rispetto alla versione precedente; il monocilindrico 4 valvole, raffreddato a liquido, deriva direttamente da quello montato sul nuovo Forza 350 (condividono le stesse quote), e soddisfa la normativa Euro 5. Così il nuovo Sh arriva a 134 km/h effettivi e percorre 200 metri con partenza da fermo in 10 secondi circa. Di serie l'Sh350 ha la Smart Key per l'avviamento che comanda anche l'apertura del bauletto da 45 litri; a testimoniare l'ampio raggio di utilizzo, l'Sh350 avrà anche le manopole riscaldabili. Arriverà (sostituendo l'Sh300) a inizio dicembre.

Le altre ultime novità di Honda riguardano tre moto e altri tre scooter: i due estremi della famiglia Neo Sports Café - cioè la Cb 1000R e la Cb 125R -, e la crossover Nc 750X, mentre tra gli scooter abbiamo l'X-Adv, l'Sh Mode e il Pcx125.

Cb più cattive

La Cb 1000R assume per il 2021 un look più aggressivo e un display Tft a colori con tecnologia Bluetooth per la strumentazione; nel vano sottosella troviamo ora una nuova presa Usb. Disponibile anche una versione speciale: si chiama Black Edition, sfoggia una livrea tutta nera e monta il cambio elettronico di serie. Arriverà a marzo. La piccola Cb 125R guadagna un motore più potente che sostituisce il due valvole del 2018: il nuovo Doch a 4 valvole eroga 14,9 cv a 10mila giri (invece di 13,3) e 11,6 Nm di coppia massima a 8mila giri (contro i precedenti 10 Nm). Cresce a 105 km/h la velocità massima e i consumi restano limitatissimi: 46,9 km/l nel ciclo medio WMTC. Sul fronte della ciclistica la Cb 125R riceve una forcella Showa Sff-Bp (Separate Function Big Piston), una prima volta per una 125: ha steli rovesciati da 41 mm con regolazioni separate per ogni stelo. Arriverà in gennaio.

Più leggera e potente la NC 750X

La crossover bicilindrica giapponese è stata rinnovata nel motore: il model year 2021 è più potente: 58,6 cv la potenza massima con una coppia massima di 69 Nm. Sono stati modificati i rapporti del cambio e ora prima, seconda e terza marcia sono più corte, mentre le successive sono state allungate per l'uso autostradale (i consumi si attestano su 28,3 km/l nel ciclo medio Wmtc). Il calo ponderale rispetto al vecchio modello è di 6 kg grazie anche a una rivisitazione del telaio che a consentito d'ingrandire il volume del vano portaoggetti posto dove in genere si trova il serbatoio (da 22 a 23 litri per ospitare un casco da offroad). Infine, cala l'altezza della sella – da 83 a 80 cm – per ospitare sempre più piloti e ora c'è un nuovo parabrezza più protettivo. Arriverà in marzo.

X-ADV 2021, più potenza

Lo scooter “da enduro” nel 2021 cambia il gruppo ottico anteriore (ora full led con luci diurne Drl che si attivano automaticamente) e riceve un nuovo parabrezza più protettivo. Cambia la strumentazione, il profilo della sella (ora è più facile poggiare i piedi a terra), il volume del vano sottosella (da 21 a 22 litri). Infine, il motore bicilindrico parallelo di 750 cc guadagna 3,6 cv di potenza (ora sono 58,6 cv in tutto) e i primi tre rapporti del cambio Dct sono più corti per migliorare l'uso in fuoristrada. Arriverà a fine dicembre.