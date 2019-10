Honda, debutta la quarta generazione di Jazz

Alla Honda affermano che la nuova Jazz alzerà il livello in termini di comfort e piacere del guidatore. È la quarta generazione della supermini, per il mercato giapponese di origine si chiama Fit. Il modello sarà lanciato in Europa con la tecnologia ibrida come unico powertrain composto da da un doppio motore simile a quello già visto nell'ibrido CR-V del marchio, ridimensionato in questo caso per un'applicazione supermini. Honda ha dichiarato che il gruppo propulsore “offre una miscela eccezionale di prestazioni di guida forti e senza sforzo e notevole risparmio di carburante”. In più nuova Jazz garantisce, a fronte di dimensioni contenute, spazio per 5 passeggeri, un vano bagagli capiente e un'elevata fruibilità degli interni.