Honda domina il mercato italiano, nel 2023 vendite record di moto e scooter

Il 2023 sarà un anno da ricordare per Honda, che ha fatto registrare una crescita complessiva del +52,4% rispetto al 2022 grazia a un +45,8% per gli scooter e un +88,1% per le moto. A farla da padrone il segmento scooter dove la casa giapponese ha immatricolato 60.650 modelli che gli valgono il 35% di quota di mercato. A trascinare le vendite i modelli SH con la versione SH125i a guidare la classifica visto che è stata la scelta di ben 12.375 scooteristi. Molto bene anche i modelli SH150i (11.161 immatricolazioni) e del top di gamma SH350i (10.333 immatricolazioni) che si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto nella top ten delle due ruote più vendute nel 2023. Honda inserisce in classifica anche l’ADV350 al 6° posto e il “Suv a due ruote” X-ADV 750 al 7° posto, con quest’ultimo modello che ha fatto registrare un +106,2% di immatricolazioni rispetto al 2022. La classifica vede anche la presenza del Forza 350 al 9° posto con 5.132 unità vendute.

23YM HONDA SH125i

Non male anche le vendite di moto, dove spicca la “sempre verde” Africa Twin che nelle due versioni in gamma è stata scelta da 3.880 motociclisti, che gli vale un +76,1% rispetto al 2022. Nel segmento dei modelli di cilindrata media, Honda si aggiudica il primo posto della classifica delle naked sportive con la Hornet. Bene anche la Transalp 750, che ha registrato 2.446 immatricolazioni dal suo lancio avvenuto nel mese di aprile.

Per il 2024 le attese sono riposte nei nuovi modelli già in vendita: la Africa Twin in versione ES con ruota da 21” e la Adventure Sport con ruota da 19”. E nel mese aprile l’attenzione sarà tutta per la nuova, attesa, CBR600RR, mentre ci sarà tanta curiosità per la frizione a gestione elettronica E-Clutch che debutterà sulle CB650R e CBR650R.