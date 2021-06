Honda “e” da 35.900 euro, incentivi esclusi

La piccola elettrica a cinque porte ha forme eleganti e simpatiche. Gli stilisti del costruttore giapponese hanno introdotto dettagli all’avanguardia, come le luci tonde a Led e le maniglie delle porte anteriori che fuoriescono da sole e le posteriori integrate nel telaietto dei finestrini). La Honda e ha il motore e la trazione posteriori, cosa che influisce sul raggio di svolta. Spazioso l'abitacolo, l’auto è omologata per quattro, che colpisce per lo stile abbinato a una tecnologia futuribile: ci sono schermi a tutta larghezza, incluso uno davanti al passeggero che può gustarsi anche dei video. Inoltre, un paio di display mostrano quanto ripreso dalle telecamere che sostituiscono i retrovisori. La Honda e è proposta in due versioni, con 136 o 154 cv. Molto maneggevole in città, si dimostra rapida anche fra le curve. Da tenere d'occhio solo l'autonomia. Unica opzione la vernice metallizzata o perlata.

