Honda “e” capacità traino a 750 kg

Le quattro porte, quelle posteriori si aprono con un angolo prossimo ai 90 gradi schiudono un abitacolo per quattro passeggeri che vale, da solo, il prezzo del biglietto. Pavimento piatto, sedili morbidi e rivestiti di stoffa da divano, inserti di legno e, soprattutto, cinque schermi a correre lungo la plancia. Come il salotto di casa. Un paradiso per nerd, che possono perfino scegliere un acquario come salvaschermo, con la possibilità di variare ambientazione e numero dei pesci. Oppure, tramite la presa Hdmi, collegare una console Nintendo, un paio di joystick e sfidarsi con gli amici a Super Mario Bros. Da fermi, naturalmente. Se è vero che i due touch centrali da 12,3 pollici l’uno reagiscono al tocco e visualizzano un paio di schermate, oltre al wi-fi, trovare la funzione giusta non è facile mentre si guida. Ma l'assistente vocale risponde all'Ok, Honda!

