Honda e Hitachi creano un fornitore globale da 16 miliardi di dollari

1' di lettura

Honda e Hitachi creeranno un fornitore di sistemi automotive da 15,6 miliardi di dollari. Honda trasferirà i marchi Keihin, Showa e Nissin in una consociata interamente controllata che in seguito si fonderà in Hitachi Automotive Systems per creare il nuovo fornitore. La fusione consentirà di combinare le tecnologie del gruppo propulsore di Keihin, di sospensioni e sterzo di Showa e l'offerta di freni di Nissin con le tre attività principali di Hitachi Automotive Systems: powertrain, telaio e sistemi di sicurezza.

La nuova società integrata dovrebbe fare di Hitachi il suo Marchio aziendale. I brand di ciascun prodotto che sono stati utilizzati in Hitachi Automotive Systems, Keihin, Showa e Nissin prima della Fusione continueranno ad essere utilizzati per un certo periodo di tempo, al fine di massimizzare il valore aziendale della società integrata. Che avrà sede nella prefettura di Ibaraki in Giappone e sarà controllata al 66,6% da Hitachi e per il restante 33,4% da Honda. L'amministratore delegato di Honda Noriya Kaihara, ha dichiarato: «Siamo fiduciosi della sinergia creata dall'incrocio dei punti di forza delle tre società attive nel gruppo Honda con quelle di Hitachi Automotive Systems, grazie alle quali lo sviluppo tecnologico accelererà ulteriormente. Attraverso questa nuova partnership contribuiremo all'espansione del trasporto in tutto il mondo e allo sviluppo del settore della mobilità personale».