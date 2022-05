Honda E incentivi auto 2022

Incentivi fino a cinque mila euro in caso di rottamazione per la Honda e, elettrica compatta del marchio giapponese. Progettata con un focus speciale rivolto alla funzionalità e al comfort Honda e si caratterizza per un design pulito e moderno. Dalla distintiva maschera frontale fino ai gruppi ottici Led posteriori, passando per l'elegante copertura in vetro della porta di ricarica, le linee morbide e gli elementi a filo con la carrozzeria coniugano efficienza aerodinamica e raffinatezza. Grazie all'intelligente connettività di bordo e alla tecnologia di ultima generazione, conducente e passeggeri possono restare sempre connessi grazie a servizi di Infotainment intuitivi e app connesse perfettamente integrate, accessibili dai due schermi centrali touchscreen o attivabili vocalmente mediante il sistema di intelligenza artificiale Assistente Personale Honda (Aph) oppure usufruendo dell’applicazione per smartphone My Honda+. Honda e è disponibile in due versioni (136 e 154 cavalli), entrambe con batteria da 35.5 kWh che offre un'autonomia di 222 km e la possibilità di essere ricaricata fino all'80% in soli 30 minuti tramite un punto di carica CCS2 da 100 kW. Nel dettaglio la Honda e Advance è lunga 390 cm, larga 175 cm, alta 151 cm con un bagagliaio da 171 a 861 litri. Nella versione Honda e Advance costa 38.900 euro incentivi esclusi con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 113 kW/154 cavalli ed una coppia massima di 315 Nm. La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 145 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.527 kg.



Per saperne di più clicca sul listino



