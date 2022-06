Honda e le moto Made in Atessa: Ingegneria giapponese e stile italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Italia è spesso considerata il “centro di gravità” della cultura motociclistica europea, con una passione radicata per tutto ciò che è due ruote, la cui influenza si estende a tutto il mondo. Non è quindi un caso che Honda abbia scelto l'Italia come “avamposto” europeo per la progettazione e produzione delle proprie moto e dei propri scooter. A Roma ha infatti sede l'unico Centro di Ricerca & Sviluppo Europeo della Casa Giapponese, mentre ad Atessa, in provincia di Chieti, ha sede la storica fabbrica che ormai da più di 50 anni produce gran parte delle due ruote destinate al mercato europeo.

Un Centro unico in Europa

Il Centro di progettazione Honda Motor di Roma rappresenta un'eccellenza italiana: è l'unico in Europa e dialoga proattivamente con quello giapponese al design dei nuovi modelli di moto e scooter e al restyling di quelli esistenti.

Abbiamo avuto modo di fare quattro chiacchiere con alcuni designer, che ci hanno raccontato di come il processo di creazione di un nuovo modello, o del restiling di uno esistente, sia lungo e complesso e possa durare anche due-tre anni. Il Centro viene coinvolto in tutti i progetti, non solo nella sezione estetica ma anche in quella più tecnica, con la responsabilità di rappresentare i gusti e le esigenze di tutta Europa. Dall'idea iniziale, fino ai primi mockup e quindi ai prototipi funzionanti, il team italiano si confronta costantemente con quello in Giappone, affinando continuamente i diversi elementi e tenendo sempre in considerazione le esigenze e i costi di una produzione in serie. Dal Centro italiano sono nati modelli come l'X-ADV o la nuova Africa Twin, definita da Maurizio Carbonara, Chief Project Designer, come “un bilanciamento perfetto tra Performance, Comfort, Equipment e prezzo”. “Noi facciamo le nostre proposte e cerchiamo di convincere il team di sviluppo e i dirigenti giapponesi, che ovviamente hanno un modo di vedere diverso dal nostro: ogni nostra scelta deve quindi essere supportata da dati, indagini di mercato e feedback da parte di clienti, concessionari e team interni. Ovviamente sì devono accettare dei compromessi ma alla fine è emozionante veder “nascere” una nuova moto.”

Sempre al Centro italiano si deve il restiling della Hornet, al quale ha lavorato Giovanni Dovis, che ci ha raccontato di come si sia ispirato alle forme di alcuni insetti per le nuove linee.

Honda Atessa prototypes 100. Negli ultimi 52 anni, lo stabilimento di Atessa ha prodotto 40 diversi tipi di moto e 30 diversi modelli di scooter

Trecentocinquanta per tre

Finito l'incontro romano abbiamo attraversato l'Italia da costa a costa fino ad Atessa, sede dello stabilimento Honda. Per farlo abbiamo utilizzato i tre scooter Honda motorizzati 350cc: SH350i, ADV350 e Forza 350. Pur dotati dello stesso motore, rivelano caratteristiche di guida estremamente differenti.