Honda e Sony si alleano per le elettriche del futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Honda e Sony hanno firmato un memorandum d’intesa con l'obiettivo di creare una joint venture destinata a sviluppare, produrre e vendere veicoli elettrici, insieme alla fornitura di servizi di mobilità. La Nuova Società, come viene chiamata per ora il nuovo soggetto sarà costituita entro la fine del 2022 mentre la prima elettrica che dovrebbe raggiungere il mercato è prevista entro il 2025. Una tempistica, dunque, a dire poco ravvicinata a dimostrazione di quanto è avanzata la fase di sviluppo dei due modelli che Sony ha in cantiere e per i quali era alla ricerca da diverso tempo di un partner il più possibile coinvolto nel progetto automotive.

Honda produrrà le auto e Sony fornirà i servizi

Secondo l’annuncio, l’alleanza utilizzerà “le capacità di sviluppo della mobilità di Honda, la sua tecnologia di produzione dei veicoli e l’esperienza di gestione del servizio post-vendita”. In altre parole, Honda non solo produrrà le vetture nei suoi stabilimenti, ma svolgerà un ruolo attivo anche nella progettazione e nello sviluppo dei modelli di produzione. Per quanto riguarda Sony, invece, contribuirà con la sua “esperienza nello sviluppo e nell’applicazione di tecnologie di telecomunicazioni, rete e intrattenimento e sarà a capo della piattaforma di servizi di mobilità.

Loading...

Le due Vision di Sony al Ces 2020 e 2022

Sony, come è noto ha presentato la sua prima berlina Vision-S 01 al Ces 2020 e il suv Vision-S 2 al Ces 2022. Entrambi i concept sono stati realizzati in collaborazione con Magna Steyr a cui si sono poi aggiunti dei partner di sviluppo tra cui Bosch, Valeo e Almotive. Anche se non è ancora certo che il primo veicolo di produzione sarà basato su una di queste due concept car, visto, tuttavia, che il loro programma di sviluppo è ormai in corso da più di due anni, le due vetture sono da considerare le possibili candidate per il debutto di Sony nell'automotive.

Punto di partenza i due concept Sony? Vedremo!

Detto questo, il comunicato stampa conferma che la Nuova Società dovrebbe “pianificare, progettare, sviluppare e vendere i veicoli elettrici” il che potrebbe suggerire un nuovo progetto, con la joint venture che ha tutto il tempo prima che il mercato di riferimento lancio nel 2025. Sony aveva annunciato la costituzione di Sony Mobility Inc nella primavera del 2022 con l’obiettivo di esplorare l’ingresso nel mercato delle elettriche con un partner capace di supportare il colosso dell'intrattenimento più che mai deciso ad entrare nella futura mobilità.

L’industria giapponese sempre più pronta a fare squadra

Sembra dunque che i piani di Sony abbiano funzionato bene per il gigante della tecnologia poiché Honda è da considerarsi un’ottima scelta per una joint venture. Va comunque detto che la costituzione della Nuova Società è ancora in attesa dei necessari accordi definitivi olte che delle relative approvazioni normative, ma Sony e Honda si sono dette ottimiste sulla finalizzazione per la fine del 2022 come data conclusiva per ratificare l'intesa che rientra nel programma di progressiva compattazione dell'industria dell’auto giapponese: Toyota docet.