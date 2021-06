Honda, ecco le prime immagini della nuova Civic 5 porte

2' di lettura

Civic ritorna alla ribalta anche Europea con un'offerta che punta come sempre sul piacere di guida, sul confort e sul appeal, valori chiave che hanno contribuito a rendere famoso il modello nel mondo e su cui Honda punta anche per questa nuova versione.

La Casa giapponese si è ispirata alle sportback europee per il design della nuova Civic 5 porte che ha quindi preso una forma dal classico tetto allungato e discendente tipico proprio dei coupè.

Loading...

Stile più convenzionale e nuovi colori in arrivo

Tuttavia adesso le forme sono più morbide, arrotondate e levigate, lasciando le linee nette soltanto per i gruppi ottici anteriori e posteriori. Le proporzioni, invece, rimangono relativamente simili alla versione tre volumi destinata in esclusiva al mercato americano, anche se la lunghezza complessiva si riduce di circa 12,5 centimetri, mentre il passo si allunga di 3,5 cm e la carreggiata posteriore si allarga di circa 1,2 cm. Disponibili anche nuovi colori della carrozzeria in particolare il blu che ne accentua il look.

Più spazio e una dotazione all'insegna dell'hitech

All’interno la Civic a 5 porte non si distanzia molto dalla Sedan americana, eccezion fatta per il maggior spazio per le gambe e per i finestrini più grandi. Resta la disposizione classica dei componenti a partire plancia con un cruscotto tradizionale e lo schermo dell’infotainment da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto di serie. In aggiunta è previsto uno schermo da 9 pollici touchscreen, l’impianto audio Bose Premium e il cruscotto LCD da 10,2 pollici

2022 Honda Civic Hatchback

Disponibile soltanto in versione Full Hybrid

La nuova Honda Civic sarà offerta in Europa soltanto in versione Full Hybrid, sulla base del propulsore e:HEV (Hybrid Electric Vehicle). Con la Civic, Honda conferma così l’obiettivo di commercializzare in Europa soltanto modelli elettrificati entro il 2022. Già in uso su Jazz e Jazz Crosstar, CR-V e in arrivo sul nuovo HR-V, il nuovo propulsore ibrido punta ad offrire agli utilizzatori della nuova Civic il mix a dir poco ideale tra prestazioni che si annunciano divertenti, ma anche una massima efficienza nell'utilizzo della vettura.