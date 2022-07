Honda, ecco la sesta generazione della Civic Type R

Ascolta la versione audio dell'articolo

Honda con la nuova Type R ha deciso di offrire il più esaltante modello sportivo di sempre, sulla base della tradizione di Honda per le auto ad alte prestazioni, ispirate allo spirito racing della Casa giapponese. Disponibile in Europa dall’inizio del 2023, Civic Type R ha già definito nuovi parametri di riferimento, stabilendo il record sul giro per una berlina a trazione anteriore sul circuito di Suzuka. La nuova Civic Type R sarà in vendita in Europa all’inizio del 2023.

Lo stile è derivato dalla berlina Civc e:HEV

Nelle fasi di sviluppo gli ingegneri della Honda hanno perfezionato ogni aspetto del modello, incluso il design, fondamentale per migliorare le performance aerodinamiche. Componenti leggeri e migliorie al propulsore hanno dato vita alla Type R più reattiva di sempre. La nuova Type R è basata sul design della nuova Civic e:HEV. Per garantire una linea già elegante e sportiva è più bassa e più larga, con passaruote che sporgono dai cerchi in da 19 pollici.

Migliorata la deportanza della vettura in pista

L’ampia calandra migliora il flusso d’aria verso il motore, lavorando in sinergia con il nuovo cofano che presenta a sua volta una presa d'aria anch’essa sviluppata per ottimizzare l'intero flusso d’aria all’anteriore. Tra gli altri dettagli del design che contribuiscono a migliorare la deportanza, ci sono gli spoiler laterali sistemati dietro le ruote anteriori e un nuovo diffusore posteriore che è integrato nel sottoscocca a stretto contatto con la carrozzeria superiore.

Nuovo e hitech lo spoiler posteriore della Typer R

Il design flessibile dello spoiler contribuisce a generare la maggiore deportanza di sempre, ed è stato angolato verso il dietro per eliminare quanto più possibile la resistenza all’aria. Sostenuto da nuovi supporti in alluminio pressofuso, l’alettone è più basso ma più largo rispetto al modello precedente, accentuando la nuova linea del tetto e l’assetto più ampio. Naturalmente risulta funzionale a garantire le migliori prestazioni dinamiche di sempre della nuova vettura.

L'abitacolo riprende le soluzioni viste sulla berlina

Gli interni del nuovo modello puntano ad esaltare e il piacere di guida e ad aumentare il livello di concentrazione. L’abitacolo mantiene un elevato standard di confort, praticità e raffinatezza derivato dalla nuova Civic e:HEV con in più dei dettagli e delle caratteristiche emozionali e sportive, come le finiture rosse Type R. Previste configurazioni per il propulsore, lo sterzo, le sospensioni e il suono del motore. Oltre alle modalità Comfort, Sport e +R, c'è la nuova Individual Mode per personalizzare l’esperienza di guida. Soluzioni destinata all'impiego in pista dell'auto