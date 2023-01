Honda EM1 e:

Arriverà in estate l'EM1 e:, nome decisamente particolare per il primo scooter elettrico destinato al mercato europeo di Honda che promette d'introdurre oltre 10 nuovi modelli elettrici a livello globale entro il 2025. “EM” sta per Electric Moped: il nuovo scooter punta al pubblico più giovane alla ricerca di un mezzo comodo, agile ed ecologico per la città. Lo scooter Honda è compatto e ha la pedana piatta su cui poggiare una borsa o la spesa. Ad alimentare l'EM1 e: è il sistema a batteria asportabile Honda Mobile Power Pack e:, che con una ricarica singola completa offre un'autonomia di oltre 40 km. La Casa nipponica promette che le performance di durata non sono influenzate da sbalzi di temperatura, umidità o per impatti e vibrazioni. Come suggerisce il nome, il Mobile Power Pack è una batteria intercambiabile che può essere rimossa dal vano sotto la sella e ricaricata a casa o in ufficio per poi riposizionarla sullo scooter. Il prezzo non è ancora stato annunciato.

