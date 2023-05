Honda Em1 e:, com'è fatto il primo scooter elettrico della casa giapponese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche Honda ha deciso di entrare nel mondo delle due ruote elettriche e lo ha fatto però con un scooter molto compatto, estremamente votato alla praticità e agli spostamenti urbani: l’“Em1 e:” è il primo veicolo elettrico a due ruote di Honda destinato al mercato europeo, cui seguiranno almeno altri nove modelli entro il 2025. Il nuovo Em1 ha un'autonomia di 41,3 km ed è perfetto per chi deve percorrere quotidianamente una trentina di km in città. Il peso contenuto (solo 95 kg con la batteria), la praticità offerta dalla sella bassa e dalle ruote di 12 e 10 pollici (anteriore e posteriore) e il raggio di sterzata di soli due metri rendono il nuovo scooter Honda adatto alla guida nel traffico, anche se occorrerà un po' di attenzione alle immancabili buche.

23YM HONDA EM1 e:

Se la ciclistica è convenzionale (telaio tubolare monotrave in acciaio, forcella telescopica, doppio ammortizzatore e freno a disco anteriore con tamburo posteriore e frenata combinata), il motore è la novità: posto nel mozzo ruota posteriore, ha una potenza nominale di 0,58 kW con un picco di 1,7 kW, che si traduce in una velocità massima di 45 km/h (come i cinquantini) e nella possibilità di affrontare un dislivello di 10° - quello delle rampe dei garage più ripide - con un peso di 75 kg a bordo. Innovativo è il sistema di alimentazione: la batteria da 50 V, denominata Honda Mobile Power Pack e:, pesa 10 kg e può essere rimossa facilmente per permettere la ricarica a casa o in ufficio con il caricabatterie dedicato.

23YM HONDA EM1 e:

Honda garantisce oltre 2.500 ricariche, che richiedono circa 6 ore ciascuna (a batteria scarica) e 160 minuti per passare dal 25% al 75% di carica. Completano la dotazione il cruscotto con display digitale, l'ampia pedana piatta, il vano sottosella da 3,3 litri (nel retroscudo c'è un vano in cui entra una bottiglia da mezzo litro), la presa di ricarica Usb, le pedane per il passeggero, il portapacchi posteriore e il cavalletto laterale. Non è stato ancora reso noto il prezzo, ma Honda ha approntato programmi di noleggio e di acquisto in leasing: i dettagli saranno comunicati a breve.