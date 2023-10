Honda e:Ny1, abbiamo guidato il nuovo suv compatto elettrico. Ecco come va e quanto costa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo avere approcciato il settore delle auto elettriche con la piccola “e” ormai pensionata, la Honda rilancia la sua presenza nel mondo delle auto full-electric con il suv compatto e:Ny1. Una denominazione complessa da scrivere e da pronunciare quanto la striscia di una password. In effetti, la e:Ny1 può essere considerata la chiave che apre la nuova era elettrica della Honda. Del resto, lo suggerisce anche il Nr.1 nella sigla che anticipa che nella serie e:Ny arriveranno anche i modelli 2, 3 e via così.

Honda e:Ny1, porta al debutto le tecnologie della nuova era elettrica

Le prossime variazioni del tema e:Ny poggeranno anch’esse sulla nuova architettura modulare sviluppata dalla casa giapponese per i modelli elettrici e:N e utilizzeranno le stesse tecnologie, ovviamente dimensionate in funzione della tipologia di vettura. La premessa ci proietta nella radiografia specifica della e:Ny1 che mostra assieme all’architettura nella declinazione F ovvero per vetture a trazione anteriore realizzata per il 47% in acciaio alto resistenziale. Davanti supporta il powertrain 3 in 1, che racchiude in un solo modulo il motore elettrico con 204 cavalli e 310 Nm di coppia assieme all’elettronica di potenza e alla trasmissione, e ospita sotto al pianale tra gli assi ruote la batteria agli ioni di litio da 68,8 kWh raffreddata ad acqua. Ricaricabile in corrente alternata sino a 11 kW dal 10 all’80% in 6 ore e in corrente continua sino a 78 kW in 45 minuti, la batteria promette percorrenze sino a 412 chilometri. Ovviamente, sfruttando la configurazione vettura meno vorace Econ, alla quale si aggiungono la Normal e la Sport.

Honda e:Ny1, assomiglia moltissimo all’H-RV

Al primo colpo d’occhio la e:Ny1 può essere facilmente scambiata per il suv ibrido H-RV tanto più che proporzioni, distribuzione dei volumi e profilo sono simili a quelle delle consanguinea. Infatti, l’outfit segue lo stesso filone stilistico e, se vogliamo, è un’eccezione per casa Honda che ha sempre ben differenziato l’aspetto dei suoi modelli. La somiglianza tra il suv elettrico e quello ibrido di taglia compatta è avvalorata anche dalle dimensioni, poiché la e.Ny1 è solo un po’ più lunga: 4,39 metri. Invece, la larghezza di 1,79 metri, l’altezza di1,58 metri e il passo di 2,61 metri ricalcano aquelle della H-RV. Il vero punto di distacco tra i due suv compatti è il frontale, poiché quello della e:ny1 oltre a essere un po’ più bombato e sigillato ospita anche la presa di ricarica centrale protetta da uno sportello, sovrastato da una striscia di Led che indica la sequenza di ricarica dal preriscaldamento al completamento del pieno di elettroni, nonché un’eventuale anomalia.

Honda e:Ny1, tanto spazio e grandi display

Il layout della nuova architettura e lo stile dell’arredamento determinano un abitacolo che offre tanto spazio anche posteriormente, piuttosto curato a livello di finitura e di aspetto molto moderno, anzi hi-tech. In particolare, grazie alla plancia che, al centro, sembra essere supportata dal grande display touch verticale da 15,1” dell’infotainment con un’interfaccia grafica suddivisa in tre fasce. La superiore mostra il navigatore e le immagini della retrocamera, la centrale le info riguardanti powertrain e flussi di energia nonché i comandi dell’hi-fi e del telefono, mentre l’inferiore è dedicata alla climatizzazione. Il sistema integra il mirroring wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Sempre via wireless si possono ricaricare i device. Davanti al volante c’è il display della strumentazione da 10,2”. Alla notevole ampiezza dell’abitacolo non si abbina quella della zona di carico, la cui capacità è paragonabile a quella di vetture di dimensioni inferiori poiché spazia da 344 a 1.136 litri.

Honda e:Ny1, scattante e agile

Ha una linea da suv ma con un’altezza da terra inferiore a quella dei ruote alte perché il pacco batteria riduce la distanza tra pianale e terreno, la e:Ny1 ha una bella propensione per muoversi con disinvoltura sui fondi asfaltati. Su questi terreni mette in campo sia il baricentro basso sia un assetto che pur non essendo rigido per non inficiare il confort tiene piuttosto bene sotto controllo il rollio. Dinamicamente la e.Ny1 si rivela piuttosto agile tra le curve, sempre rassicurante e gradevole da guidare. Il powertrain spinge il suv elettrico a 160 all’ora e a 100 orari in 7”6 e ha un rendimento che rispetta quelli che ci si attende al volante di un’auto elettrica. Quindi, pronto nel rispondere ai comandi e lineare a livello di erogazione. Nel complesso, potenza e coppia generano un temperamento che assicura accelerazioni e riprese leste, considerando anche il peso della vettura di 1.700 kg.