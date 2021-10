Honda HR-V 2022, ecco com'è, come va e quanto costa la nuova generazione ibrida

Ascolta la versione audio di questo articolo

Con stile inedito e tanta tecnologia Honda rinnova il suo suv best seller HR-V. La vettura, disponibile solo nella versione full hybrid battezzata e:HEV è più compatta del crossover CR-V con il quale condivide lo stesso powertrain ibrido.

Si tratta di un modello completamente rivisto che ha leva oltre che sulla motorizzazione elettrificata anche su un design inedito per un suv compatto lungo 4,30 metri. Le linee del frontale e della coda, così come le proporzioni generali, sono del tutto nuove per il brand giapponese, tanto da prefigurae una vera e propria svolta da parte di Honda. Inoltre, la nuova piattaforma ha consentito di migliorare sensibilmente il confort a bordo senza però aumentare le dimensioni esterne.



Disponibile solo con un powertrain full hybrid

Honda HR-V è cresciuta di 5 cm in lunghezza, sono 434 in tutto, e di due in larghezza arrivando a 179, ma le novità più importanti sono sotto la carrozzeria. La nuova HR-V è, infatti, è solo ibrida full a benzina e automatica, nonché solo a trazione anteriore come del resto era il precedente modello. Il sistema ibrido è quello già introdotto in altri modelli della casa giapponese e deriva direttamente da quello dell'utilitaria Jazz: un 1.500 cc che funziona secondo il ciclo Atkinson per sfruttare al meglio il benzina rispetto al classico ciclo Otto e muove le ruote soltanto a velocità costante medio-alta.

Più potenza al motore termico e alla batteria

Il quattro cilindri termico di Honda HR-V aziona un generatore che carica la batteria sistemata nel bagagliaio o alimenta direttamente il motore elettrico di trazione. In questo modo si fa funzionare il motore a benzina nelle condizioni migliori in fatto di consumi e si fa a meno anche del cambio, visto che la vettura parte sempre in elettrico. Per far fronte al maggior peso di circa 150 kg in più rispetto alla Jazz e ad una più sfavorevole aerodinamica visto che l'HR-V è più alto e largo aumenta la potenza sia del 1.5 da 98 a 107 cv che del motore elettrico da 109 a 131 e anche della batteria da 0,86 a 1,08 kWh.

Un abitacolo all'insegna della praticità

Lo stile dell'abitacolo di HR-V punta più sulla praticità e sull’eleganza. La plancia, lineare, include un chiaro cruscotto digitale. Apprezzabili, perché intuitivi e rapidi da azionare, i comandi del climatizzatore bizona che ha una funzione gestibile da due pomelli all’estremità della plancia per attivare un flusso che corre lungo i finestrini, meno avvertibile dai passeggeri. Efficiente il sistema multimediale, con un reattivo display di 9 pollici, il navigatore, Apple CarPlay con connessione anche senza cavo e Android Auto di serie per tutte le versioni. A cui si può aggiungere un hi-fi da 452 watt e dieci altoparlanti, oltre alla piastra per la ricarica wireless degli smartphone.

I posti bordo sono comodi e gestibili al meglio

In aggiunta l’abitacolo appare decisamente arioso. In effetti lo spazio a bordo è notevole anche nella zona posteriose, sia per la testa che per le gambe degli occupanti, paragonabilequella di suv di taglia molto più ingombrante. La posizione di guida è impostata correttamente anche se le possibilità di personalizzarla sono ridotte ai minimi temini. La presenza del serbatoio sotto i sedili anteriori rende la seduta a bordo sempre piuttosto rialzata, ma lo schienale ha la regolazione a scatti e non è prevista quella per la zona lombare. il sedile del passeggero, invece, non si può registrare in altezza.