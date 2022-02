La nuova generazione della Honda HR-V è appena arrivata nell'inedita formula che prevede la disponibilità soltanto in versione ibrida. Per farlo il sistema l'e:Hev già offerto sulla Jazz e che si compone di un quattro cilindri a benzina 1.500 cc e due motori elettrici per 131 cv di potenza e 253 Nm di coppia. La HR-V percorrere tragitti urbani per il 91% in elettrico, un dato che scende al 54% per l'extraurbano e al 13% per i percorsi autostradali. Il tutto si risolve anche in emissioni dichiarate pari a 122 g/km per consumi medi di 5,4 litri per 100 chilometri. A prezzi a partire da 31.000 euro.

