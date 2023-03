Honda HR-V ibrida

Stile personale e motorizzazione ibrida per l'ultima generazione di Honda HR-V. Il suv coupé nipponico piace per lo stile e per il generoso spazio interno. Questa combinazione vincente deve molto al compatto propulsore ibrido e:Hev a due motori - per la prima volta di serie su questo modello - e alla posizione centrale del serbatoio. Il risultato è un'ampiezza degli interni ai vertici della categoria, amplificata dall'insuperabile versatilità dei “Sedili Magici”, che si possono abbattere o sollevare a seconda dello spazio di carico richiesto. Proprio come gli esterni, anche gli interni ricreano le sensazioni di robustezza e solidità tipica di un suv, con rivestimenti in tessuti moderni e morbidi materiali. Il design semplice e moderno è riconoscibile dalla linea orizzontale del quadro comandi e dalle linee ordinate presenti in tutto l’abitacolo. Il nuovo sistema di diffusione dell’aria, che vanta esclusive bocchette a forma di L agli angoli superiori della plancia, crea un morbido vortice ai lati e sopra i passeggeri per offrire un ambiente confortevole e armonioso per tutti gli occupanti. Le app e le diverse funzioni di connettività, integrate e intuitive, sono fruibili attraverso comandi touch e vocali, e introducono un nuovo livello di tecnologia al suv compatto Honda. Nel dettaglio la versione selezionata è la Honda HR-V 1.5 e:Hev Advance Style, lunga 434 cm, larga 179 cm, alta 158 cm con un bagagliaio da 304 a 1.290 litri. Nella versione 1.5 e:Hev Advance Style costa 36.800 euro con motorizzazione ibrida benzina di 1.498 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 96 kW/131 cavalli ed una coppia massima di 253 Nm a 4.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 122 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 170 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.380 kg.

Per saperne di più clicca sul listino