Honda HR-V, la nuova generazione è una rivoluzione estetica. Solo motori ibridi

Debutta la terza serie in Europa sarà in vendita nel corso dell'autunno

Honda ha svelato l'anteprima globale la terza generazione del crossover HR-V che sarà in vendita nella sola variante full hybrid anche in Europa nella seconda parte dell'anno. Il nuovo HR-V è parte integrante del programma di completa elettrificazione della gamma europea annunciato della Casa giapponese entro il 2022.

Il nuovo motore ibrido e: Hev a benzina ed elettrico promette secondo Honda livelli di efficienza inediti. Non ci sono ancora dettagli tecnici dettagliati, ma è probabile che l'elemento termico sia o il 4 cilindri a benzina di 1.500 cc utilizzato sulla Jazz oppure il 2 litri sempre a benzina derivato dal CR-V Hybrid.

Un deciso cambio di strategia in tema di design

Motorizzazione Ibrida a parte dalla prime immagini si nota un cambio netto di strategia per quanto riguarda il design della vettura al punto che il nuovo HR-V non ha nulla in comune con il modello attualmente disponibile sul mercato europeo anche se Honda afferma che incarna la filosofia di design senza soluzione di continuità, pulita e moderna del marchio vista in altri recenti nuovi modelli del brand. Il design sottile e distintivo dei fari e una griglia rinnovata dominano il look anteriore, con un lungo cofano e una linea del tetto molto più pronunciata che distanziano, invece, il nuovo modello dal suo predecessore.

Inedito fuori, ma rinnovato anche all'interno

L'interno con la guida a destra visto che si tratta della versione per il mercato giapponese può ospitare a bordo quattro adulti con un confort adeguato fanno sapere dalla Honda che andrà ad abbinarsi al powertrain ibrido per formare un abbinamento ideale in tema di sostenibilità.

Anche l'abitacolo è stato ridisegnato per massimizzare la sensazione di spaziosità a bordo, con una plancia dallo stile minimalista, un semplice quadro strumenti allineato orizzontalmente e i sedili di tipo ribaltabili nella parte posteriore sulla base della formula Magic già sperimentata dal brand su altri modelli Honda.