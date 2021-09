Honda HR-V, stile rivoluzionario e motori ibridi

3' di lettura

Honda reiventa il suo best seller: il suv HR-V. Esposto in anteprima nazionale nell’ambito del fuorisalone della design week milanese si ripresenta con una stile completamente rivisto, ma soprattutto dispone sotto al cofano della nuova motorizzazione 100 % ibrida. L’introduzione del nuovo suv compatto nella gamma elettrificata di Honda dimostra l’impegno della Casa giapponese nel realizzare la sua visione elettrica del futuro e rappresenta un passo molto importante nel percorso che prevede l’elettrificazione di tutti i principali modelli del marchio entro il 2022. Il nuovo HR-V è un suv Full-Hybrid e:HEV abbinato a due motori ibridi, in grado di offrire il giusto mix fra prestazioni che sono brillanti e l'efficienza che è utile.

Stile accattivante e una dotazione completa di tutto

Dal punto di vista dello stile il nuovo HR-V presenta un design compatto e accattivante, con linee quasi coupé e una lunghezza di circa 4,30 metri. Disponibile con cerchi da 18 pollici, è più basso di 2 cm e più alto da terra di 1 cm. Utilizza la piattaforma dell’attuale versione, sia pure opportunamente modificata. Dentro l’abitabilità è molto più fruibile, ponendosi a metà tra un suv premium e un’auto dove spazio e confort sono elementi imprescindibili. Ma il nuovo HR-V è anche molto tecnologico, col un sistema di infotainment compatibile coi supporti di tipo funzionale Apple CarPlay e Android Auto.

Disponibile coi più recenti dispositivi di sicurezza

In aggiunta il nuovo crossover offre i più recenti dispositivi di assistenza alla guida: dalla frenata di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti di notte, fino al sensore dell’angolo cieco che vede oggetti lontani 25 metri. Ma veniamo al motore, un Full-Hybrid lo stesso utilizzato anche dalla Jazz e dunque con due motori elettrici, per l’occasione potenziato fino a 131 cv di potenza massima e caratterizzato da tre diverse modalità di guida. Come per tutti i Full-Hybrid Honda, l’auto si avvia in elettrico, ma poi entra il 1.500 cc a benzina per garantire più potenza, senza la necessità di una ricarica esterna.

Sarà in vendita da noi entro la fine dell’anno

La HR-V arriverà entro la fine dell’anno, per affiancarsi ad all’attuale gamma elettrificata che può contare al momento sulle soluzioni ibride offerte dal CR-V Full-Hybrid con il 2.000 cc benzina da 145 cv e un motore elettrico da 184 cv, per un’autonomia complessiva a zero emissioni di circa 2 km circa e come detto dalle Jazz e Jazz Crosstar. La coscienza ecologica e sociale, costruita attorno al rispetto dei limiti ambientali, indica un percorso obbligato verso un futuro sostenibile. Per questo e anche di più Honda Auto Italia è stata la Main Partner di Our Future, l’evento organizzato da Vanity Fair Italia per comprendere meglio sia il presente che il futuro.

Focus sulla strategia Honda per la mobilità del futuro

Tanti gli argomenti trattati, dal design alla tecnologia per arrivare alla sostenibilità dei materiali e al riciclo degli stessi. Proprio sul design si è espresso il direttore creativo del team R&D di Honda Europe, Kota Hagiwara che ha spiegato come i principi dello stile del brand sono sempre più orientati verso la qualità della vita a bordo dei passeggeri. Kota Hagiwara ha poi approfondito il ruolo del digitale che ha arricchito il processo tradizionale nello sviluppo di un nuovo modello e lo ha reso più economico oltre che sostenibile con possibilità di sviluppo in molto altri terreni di applicazione della ricerca.