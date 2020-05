Honda Jazz solo ibrida e in vendita da fine maggio

Il solo motore disponibile per la rinnovata Jazz è un ibrido ribattezzato e:HEV sviluppato interamente dalla Honda. Eroga complessivamente 109 cv ed è basato sul benzina di 1.500 cc abbinato a due motori elettrici. I prezzi della nuova Jazz ha partono da 22.500 euro in allestimento Comfort. A 1.300 euro in più c'è la Elegance, mentre la Executive parte da 25.400 euro. A 27mila euro è, inoltre, in vendita la nuova Jazz Crosstar, versione “suvizzata” con assetto leggermente rialzato, barre portatutto sul tetto, vernice bicolore e profili di protezione in plastica nella parte bassa della carrozzeria.