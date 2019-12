Honda NSX, la «baby supercar» che sfidava Porsche e Ferrari La cilindrata era limitata ai tre litri, ritenuti giustamente sufficienti per appagare qualsiasi guidatore nel mondo reale ed anche a misurarsi ad armi pari con le sue dirette concorrenti di Vittorio Falzoni Gallerani

3' di lettura

Finalmente, in tempi recenti, la Honda si è decisa a proporre l’erede della originaria NSX del 1989: è un’automobile subito giudicata eccellente da tutta la stampa specializzata, e ci crediamo conoscendo da dove proviene, ma si tratta, tuttavia, di un progetto estremamente complesso con un motore termico che aziona le ruote posteriori coadiuvato da una coppia di motori elettrici, ormai un vero e proprio must per le auto attuali di alto livello, alle ruote anteriori.

Una congerie di cavi e scambiatori che rappresenta, si può dire, l’esatto contrario della splendida semplicità della sua antenata presentata al Salone di Chicago nel febbraio del 1989; si trattava del primo tentativo della Casa nipponica di imporsi nel ristretto mercato di quelle che oggi si chiamerebbero «baby supercar»: supercar in tutto tranne che nella motorizzazione, che rimane a livelli umani.

La cilindrata, infatti, era limitata ai tre litri, ritenuti giustamente sufficienti per appagare qualsiasi guidatore nel mondo reale ed anche a misurarsi ad armi pari con le sue dirette concorrenti: la appena nata Porsche 911 Carrera della serie 964 e la imminente Ferrari 348 TB.

Una competitività assolutamente effettiva nonostante i 3,4 litri della vettura modenese e addirittura i 3,6 litri della tedesca; questo per una serie di motivi importantissimi per un’auto sportiva: in primo luogo la capacità del suo motore, grazie alle bielle in titanio per la prima volta montate su di un motore di serie, di girare fino ad 8.000 giri/min in piena affidabilità; ciò consentì a questo mirabile V6, con quattro alberi a camme in testa e tutto in lega leggera, di sviluppare 270 CV: venti in più della Porsche e solo trenta in meno del V8 di Maranello.

Seconda prerogativa della Honda NSX il basso peso dovuto all’adozione dell’allumino anche nella realizzazione del telaio e delle sospensioni: un risultato che, oltre a consentire la piena espressione delle potenzialità del motore, facilitò il compito di Ayrton Senna, collaudatore d’eccezione, nella messa a punto della vettura ai fini esclusivi della redditività e del piacere di guida: obiettivi raggiunti nella loro totalità.

Già così si capisce di essere in presenza di un prodotto con qualità incredibili, considerando che si tratta di un’opera prima in questo settore, che danno l’esatta misura delle capacità dei tecnici della Honda; ma non è ancora tutto: ciò che stupì i giornalisti specializzati prima ed i clienti poi, fu l'estrema fruibilità dell’auto nell’uso quotidiano.