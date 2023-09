Honda NSX, benzina addio: la super car giapponese sarà elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Honda presenterà al Japan Mobility Show 2023 di Tokyo un’ampia gamma di novità non solo di auto, ma anche scooter, robot e aerei in sintonia con la nuova denominazione del Salone di Tokyo, Mobility Show. La più interessante tra le new entry automobilistiche sarà lo Specialty Sports Concept che anticipa il modello successore della NSX a batteria. Non ci sono ancora foto ufficiali, ma soltanto un disegno che ne anticipa le forme. Il concept che è completamente elettrico, punterà secondo Honda sul piacere di guida e sulla gioia di essere a bordo della NSX.

L’altro concept anticipa un’evoluzione della Honda E

Oltre alla concept di NSX Honda presenterà a Tokyo la misteriosa Specialty Sports Concept. Si tratta di una piccola berlina chiamata Sustaina-C Concept che ipotizza un’evoluzione della Honda E e che si caratterizza per un body sostenibile realizzato in resina acrilica riciclata. Lo stesso materiale del Pocket Concept, uno scooter elettrico compatto dallo stile futuristico già pronto per la produzione e destinato ad ambienti urbani visto che sarà dotato dell’Honda Mobile Power Pack intercambiabile in modo che l’utilizzate non deve attendere la ricarica.

Honda farà debuttare gli interni del suo nuovo jet

Le novità non si limitano ai concept di quattro e due ruote, poiché Honda presenterà anche gli interni del nuovo jet HondaJet Elite II, un versione in scala ridotta dell’aereo Honda eVTOL, accreditato di un sistema ibrido con turbina a gas in fase di progettazione. A cui si aggiungerà un robot alter-ego chiamato Avatar, oltre ad un dispositivo per la mobilità seduta Uni-One che utilizza una sorta di controllo dell’equilibrio e ancora il sistema di alimentazione portatile Power Exporter e: 6000 oltre a soluzioni elettriche che utilizzano l’Honda Mobile Power Pack e.

Previsto anche un inedito commerciale leggero

A tutto ciò si aggiungerà un misterioso prototipo di veicolo elettrico commerciale leggero che non è per ora incluso nelle immagini delle anteprime. Così come non si hanno informazione sull’Honda Autonomous Work Vehicle che è una piattaforma sperimentale con diversi tipi di accessori. Honda, infine, inviterà i visitatori del Salone a creare un progetto dei loro sogni utilizzando l’intelligenza artificiale. I disegni visualizzati su schermi a Led durante la rassegna insieme ai progetti Honda potranno essere portati a casa dai visitatori in formato cartolina.