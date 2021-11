Honda NT1100

Svelata pochi giorni fa, la Nt1100 è la nuova touring-crossover di Honda, destinata ai lunghi viaggi autostradali: la nuova Honda è un modello crossover tra i segmenti Adventure e Touring, sulla scia di modelli del passato come la Deauville e la Pan European. Mentre il frontale ricorda molto quello dello scooter Adv750, la Nt1100 ha in comune con la sorella Africa Twin il motore: il suo bicilindrico parallelo di 1.084 cc eroga 102 cv di potenza massima e 104 Nm di coppia, a 6.250 giri. Il comando del gas Throttle by wire (Tbw) consente un’efficace gestione del motore in tutte le condizioni di guida, e la mappatura con tre Riding Mode preimpostati (Urban, Rain, Tour), cui se ne aggiungono due impostabili dal pilota. Il telaio è a semi-doppia culla in acciaio, con telaietto reggisella in alluminio, associato a sospensioni ad escursione maggiorata (150 mm): forcella Showa SFF-BP da 43 mm di diametro e ammortizzatore sono entrambi regolabili nel precarico molla (idraulico, con pomello, al posteriore). I cerchi da 17 pollici sono in lega leggera. Infine, sarà possibile scegliere tra la versione con cambio manuale e quella con il doppia frizione Dct a 6 rapporti.



