Honda Nt1100

Novità 2022, la Nt1100 di Honda è una crossover progettata per i lunghi viaggi, con un'ottima protezione aerodinamica offerta dal parabrezza regolabile su cinque posizioni. Condivide il bicilindrico frontemarcia di 1.084 cc dell'Africa Twin 1100, con cui la Nt condivide anche il telaio in acciaio, anche se erogazione e potenza massima (102 cv) sono state riviste nell'ottica dell'utilizzo stradale. Dispone di tre riding mode predefiniti (Urban, Rain e Tour) più altri due personalizzabili. Tra i plus della Nt1100 c'è il cambio a doppia frizione Dct utilizzabile come automatico (con varie modalità) oppure “manuale” usando i pulsanti al manubrio (ma è anche disponibile con il tradizionale cambio manuale). Le sospensioni a escursione maggiorata, con forcella Showa SFF-BP da 43 mm di diametro e ammortizzatore con regolazione idraulica a pomello del precarico, garantiscono un ottimo comfort di viaggio. I consumi (20 km/l nel ciclo medio) consentono un'autonomia di 400 km grazie al serbatoio da 20 litri. Infine, la dotazione di serie comprende valigie laterali, manopole riscaldabili, cruise control e cavalletto centrale.



Cilindrata: 1.084 cc

Motore: bicilindrico parallelo

Potenza: 102 cv

Coppia: 104 Nm

Serbatoio: 20 litri

Pneumatici: 120/70 R 17”, 180/55 R 17”

Peso: 252 kg (in ordine di marcia)

Prezzo di listino: 14.490 euro



