Honda Prelude elettrica al Japan Mobility Show

La Honda Prelude Concept debutta a sorpresa al Japan Mobility Show, versione “2.0” del Salone di Tokyo dove nonostante la scomparsa della parola Auto le quattro ruote restano al centro delle novità presentate. Nell’anniversario del suo 75° compleanno, Honda a presentato una lunga serie di novità a partire da veicoli completamente autonomi dedicati alle persone anziane non più in grado di guidare fino ad auto elettriche compatte ed economiche realizzate con materiali riciclati.

Honda Sustaina-C, l’elettrica in resina

L’attenzione alla sostenibilità passa anche (se non soprattutto) per l’utilizzo di materiali riciclati, andando così a diminuire l’impatto di ogni singola vettura. Proprio da questo concetto è nata la Honda Sustaina-C, automobile elettrica realizzata in resina acrilica che viene riciclata e riutilizzata. Per ora poche informazioni se non sulle dimensioni decisamente compatte e sulla carrozzeria a tre porte.

Honda CI-Mev, guida autonoma per anziani

La Honda Ci-Mev nasce con uno specifico target di utilizzatori: persone anziane che hanno difficoltà a guidare e camminare. Inoltre, ci sono persone che vivono in aree in cui non è disponibile il trasporto pubblico. Queste persone tendono ad avere un raggio di vita limitato. Se esistono prodotti che offrono una mobilità facilmente accessibile, le persone possono andare dappertutto, più lontano, più velocemente e con più facilità.

Honda Cruise Origin, van 6 posti senza conducente

Come risolvere il problema delle tante ore passate del traffico? Una soluzione potrebbe essere un mezzo completamente a guida autonoma, dal grande spazio interno dove utilizzare il tempo di viaggio in modo più libero, come tenere una riunione o divertirsi con la famiglia. Questo sarà possibile a bordo del Cruise Origin, van a guida completamente autonoma e in grado di ospitare comodamente sei persone. Secondo Honda, i prodotti e i servizi di mobilità che consentono di utilizzare in modo più efficiente il tempo limitato concesso a tutti - 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno - per attività più significative, offriranno un valore enorme alle persone. Il Cruise Origin non resterà un semplice prototipo: Honda, insieme a GM e Cruise, sta progettando di lanciare in Giappone un servizio di ridehail senza conducente all'inizio del 2026.

Honda Prelude elettrica 2024

La nuova Honda Prelude elettrica per ora è solo una concept car ma potrebbe diventare realtà nei prossimi anni. Se il design sembra molto vicino al modello definito, i vertici del marchio giapponese non hanno rilasciato maggiori dettagli sull’erede a zero emissioni dell’iconico modello. Come sottolineato dal presidente Toshihiro Mibe, “la parola "preludio" significa "prestazione introduttiva o precedente". Questo modello diventerà il preludio dei nostri modelli futuri, che erediteranno la "gioia di guidare" in un futuro completamente elettrificato incarnando l'inalterabile mentalità sportiva di Honda. La Prelude Concept è un modello sportivo speciale che offrirà un'esperienza esaltante e un'emozione straordinaria, mai provata prima”.